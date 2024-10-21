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Общество Совы прилетают в Петербург на зимовку. Очевидцы засняли длиннохвостую неясыть

Совы прилетают в Петербург на зимовку. Очевидцы засняли длиннохвостую неясыть

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1 комментарий

В Петербурге замечают первых сов, прилетевших в город на зимовку. Фотографиями длиннохвостой неясыти поделился читатель «Фонтанки».

В ветках дерева, растущего в лесу у реки Лубья, заметили сову. Судя по фотографиям, длиннохвостая неясыть прервала свой дневной сон под лучами осеннего солнца специально, чтобы показать себя петербуржцам. Как объясняет биолог и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, этот вид назвали длиннохвостым за действительно длинный хвост относительно других сов. Иначе длиннохвостую неясыть называют уральской, потому что этот вид сов впервые описали на Урале.

По словам Павла Глазкова, по характеру эта птица агрессивная: как по отношению к сородичам, так и к человеку. Так, если проходить рядом с совенком длиннохвостой неясыти, то можно будет получить травму от пернатого родителя.

«Причём сова подлетает сзади абсолютно бесшумно. Вы не услышите. Это не ворона, которая орёт. Она бесшумно нападает и очень болезненно бьёт когтями, может голову повредить очень серьёзно», — подчеркивает биолог.

С приближением холодов этот вид сов прилетает в Петербург на зимовку.

«Именно эти совы чаще всего на зимовку прилетают в Петербург. Прямо с наступлением холодов они перемещаются в наш город, и я вам больше хочу сказать — на днях длиннохвостую неясыть увидели и на Елагином острове. Похолодание идёт, совы подтягиваются к городу. В прошлом году на Елагином острове четыре уральские неясыти зимовали. А потом они гнездятся и улетают в область, в пригород», — рассказывает Павел Глазков.

Как отмечает биолог, в Петербурге совы охотятся на мышевидных грызунов, которых предостаточно и на Елагином острове, и вдоль реки Лубья, где обитают крысы и мышевидные грызуны.

Несмотря на это, угрозу для длиннохвостых неясытей в городе представляют серые вороны. По словам автора telegram-канала «Каждой твари по паре», когда вороны видят сов, то они атакуют пернатых зимовщиков огромными стаями. «Совы днём отдыхают, они неактивны, и если вороны находят их, то они поднимают хор, и все слетаются [к длиннохвостым неясытям], бывает до полусотни», — уточняет Глазков.

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ПО ТЕМЕ
Сова Зимовка Птицы Петербург Неясыть Павел Глазков
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Комментарии
1
triton1977
15 минут
Голову эти крылатые "обитатели ночи" по моему умеют "оборачивать" на все 360))
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