Как приготовить помидоры с чесноком на зиму: 10 пикантных рецептов

Рецептов консервированных помидоров с чесноком — море, и разобраться во всём этом многообразии, чтобы выбрать самые вкусные, — очень и очень сложно. Именно поэтому предлагаем вам 10 избранных вариантов. Эти пикантные помидоры с чесноком не оставят равнодушными никого, так что готовьте сразу побольше.
- Помидоры «в снегу»
- Помидоры, фаршированные чесноком
- Сладкие помидоры с чесноком
- Помидоры дольками с чесноком и зеленью
- «Армянчики»
- Салат из зеленых помидоров
- Помидоры по-болгарски
- Помидоры в собственному соку
- Зеленые помидоры в томатном соке
- Вяленые помидоры с чесноком
Помидоры «в снегу»
Этот популярный рецепт нахваливают все. Помидоры получаются пикантными, а рассол — вкуснейшим.
Ингредиенты на одну литровую банку и 1 л рассола:
помидоры — 0,5 кг;
чеснок — 2 ч. л.;
перец душистый горошком — 3 шт.;
зерна горчицы — ½ ч. л.;
уксус 9 % — 4 ч. л.;
соль — 1 ст. л.;
сахар — 3 ст. л.
Способ приготовления:
Помидоры помойте, проколите зубочисткой место, где была плодоножка, плотно уложите в банки и залейте кипятком, прикрыв крышкой, на 10 минут.
Чеснок почистите, измельчите. Можно пропустить через пресс или очень мелко нарезать.
Тем временем приготовьте рассол. В кипящую воду добавьте соль и сахар и повторно доведите до кипения.
Слейте воду из банок. Добавьте измельченный чеснок, зерна горчицы, перец и уксус. Залейте помидоры кипящим рассолом.
Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.
Чтобы помидоры не потрескались и хорошо напитались рассолом, нужно проколоть место, где крепилась плодоножка, зубочисткой.
Помидоры, фаршированные чесноком
Рецепт для тех, кто не хочет делать сложные в приготовлении заготовки с разными овощами, но ищет что-то интересное.
Ингредиенты:
помидоры — 10–12 кг;
чеснок — 1 кг;
сахар — 130 г;
соль каменная — 25 г;
уксус яблочный 6 % — 120 мл;
лавровый лист — 6 шт.;
перец душистый горошком — 18 шт.;
перец черный горошком — 30 шт.;
гвоздика цельная — 12 шт.;
мята — 18 листочков;
корица молотая — 1 пачка.
Способ приготовления:
Чеснок почистите и нарежьте зубчики толстыми пластинками.
Помойте помидоры. В месте, где крепится плодоножка, сделайте крестообразный надрез и вставьте туда пластинки чеснока.
Помидоры уложите в банки, которые предварительно вымыли с содой (если еще и простерилизовали — идеально).
Просто воду доведите до кипения. Под банку с помидорами положите нож (лезвие), чтобы стекло не лопнуло, и доверху залейте кипятком. Оставьте на 20 минут, чтобы всё хорошо прогрелось.
Приготовьте рассол. На 1 л воды понадобится 130 г сахара и 25 г каменной соли (с йодированной крышки сорвет). Доведите до кипения.
Слейте воду из банок. В каждую положите 1 лавровый лист, 3 горошины душистого и 5 горошинок черного перцев, 2 гвоздички, 3 листика мяты и корицу на кончике ножа.
Как рассол закипит, добавьте туда 120 мл яблочного уксуса. Повторно доведите до кипения и сразу залейте помидоры рассолом. Наливать надо до полной банки, чтобы не было воздушной прослойки.
Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.
Использовать для такой заготовки можно абсолютно любые помидоры — хоть красные, хоть желтые, даже зеленые.
Сладкие помидоры с чесноком
Вкус этих помидорок многогранен и необычен, ведь он одновременно и острый, и соленый, и сладковатый.
Ингредиенты:
помидоры черри и обычные — всего 6 кг;
чеснок — 5–6 крупных головок;
укроп зонтиками — 22 шт.;
горчица семенами — 1 упаковка;
гвоздика цельная — 1 упаковка;
лавровый лист — 22 шт.;
перец душистый горошком — 1 упаковка;
сахар — 600 г;
соль — 3 ст. л. с горкой;
уксусная эссенция (70 %) — 55 мл.
Способ приготовления:
Помойте помидоры. Чеснок нарежьте пластинками. У крупных помидоров в месте, где крепится плодоножка, сделайте крестообразный надрез и вставьте туда пластинки чеснока. Черри просто проколите зубочисткой в этом месте, но не насквозь.
В чистые простерилизованные литровые банки положите по зонтику укропа, ½ чайной ложки семян горчицы, 1 гвоздичку, лавровый лист, несколько пластинок чеснока (около зубчика) и 5 горошин перца.
Уложите помидоры в банку. Сначала крупные, потом черри. Можно также в банку добавить несколько маленьких огурцов, если хочется, но не обязательно. Черри сверху должны максимально заполнить банку.
Поверх помидоров уложите еще один зонтик укропа, лавровый лист и около зубчика чеснока, нарезанного пластинками.
Просто воду доведите до кипения. Под банку с помидорами положите нож (лезвие), чтобы стекло не лопнуло, и доверху залейте кипятком. Оставьте на 20 минут, чтобы всё хорошо прогрелось.
Воду из банок слейте в кастрюлю и добавьте туда сахар, соль. Доведите маринад до кипения.
Не снимая с огня, разлейте рассол по банкам в первый раз и оставьте минут на 10, прикрыв крышками.
Слейте рассол обратно в кастрюлю и вскипятите еще раз.
В каждую банку налейте по 1 ч. л. эссенции и залейте закипевшим рассолом.
Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.
Этот рецепт — просто находка для тех, кто выращивает большое количество помидоров черри, ведь они, как известно, отличаются от обычных среднеплодных большей сладостью и иногда кислинкой.
Помидоры дольками с чесноком и зеленью
Интересный вариант зимнего консервированного салата из помидоров с чесноком. Ингредиентов минимум, а удовольствия — море.
Ингредиенты на 1 банку 720 мл:
помидоры — 400 г;
листья хрена — 1,5 шт.;
зонтики укропа — 2 шт.;
черный перец горошком — 5 шт.;
соль — 1 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
масло подсолнечное — 1 ст. л.;
уксус 9 % — 1 ст. л.
Также понадобится (на четыре 720-миллилитровые банки):
чеснок — 2 головки;
петрушка — 1 пучок;
острый перец стручками — 1 шт.
Способ приготовления:
Помойте помидоры. Чеснок нарежьте как можно мельче, но не пропускайте его через пресс, нужны именно кусочки.
Петрушку промойте, а потом, как и чеснок, нарежьте как можно мельче. Добавьте ее к чесноку и перемешайте.
Помидоры нарежьте на крупные дольки.
В простерилизованные банки уложите лист хрена, зонтик укропа и 5 горошин черного перца.
Наполните банки дольками помидоров. Каждый слой надо пересыпать петрушкой с чесноком.
Поверх помидоров положите половину листа хрена, зонтик укропа и 2 колечка острого перца, насыпьте столовую ложку соли и сахара без горки.
Добавьте в каждую банку по столовой ложке подсолнечного масла и уксуса. Залейте кипятком.
На дно кастрюли положите тканевую салфетку, а поверх поставьте банки с помидорами, прикрыв их крышками.
Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 10 минут, не выключая огонь.
Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте банки до полного остывания.
Рецепт отлично подойдет для тех, кто не особо любит цельноплодное консервирование. Он также хорош, когда надо переработать какое-то количество мясистых помидоров. А вот сочные для этого рецепта — не лучший вариант.
«Армянчики»
Заготовка для тех, кто любит поострее и кому некуда деть зеленые помидоры. Хотя ради такой закуски можно и специально купить — как раз сезон.
Ингредиенты:
помидоры зеленые — 1 кг;
чеснок — 5 зубчиков;
перец жгучий — 2 стручка;
морковь — 1 шт.;
укроп — 1 пучок;
петрушка — 1 пучок;
лавровый лист — 3 шт.;
перец душистый горошком — 1 упаковка;
уксус 9 % — 60 мл;
сахар 50 г;
соль — 30 г.
Способ приготовления:
Все овощи, кроме чеснока, помойте. Почистите чеснок и морковь.
Чеснок и морковь нарежьте пластинками, перец — колечками, а зелень измельчите.
Помидоры надрежьте до половины крест-накрест. Уложите в них морковь, чеснок, зелень и острый перец.
На дно банки насыпьте слой зелени, положите лавровый листик, 5 горошин перца. Уложите помидоры, между каждым слоем сделайте прослойку из зелени.
Воду — 300 мл — вылейте в кастрюлю, добавьте туда соль, сахар. Доведите до кипения, выключите огонь и добавьте уксус. Маринад разлейте по банкам.
На дно кастрюли положите тканевую салфетку, а поверх поставьте банки с помидорами, прикрыв их крышками.
Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 15 минут, не выключая огонь.
Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте банки до полного остывания.
Чистить острый перец от семян можно. То, что основная острота в семечках, — это миф. В них содержится всего 10 % капсаицина — вещества, которое и придает остроту перцу.
Салат из зеленых помидоров
Еще одна закрутка на зиму из помидоров, которые не успели дозреть из-за наступивших холодов. Такой салатик будет в тему не только в качестве дополнения повседневных блюд, но и на праздничном столе!
Ингредиенты:
помидоры зеленые — 7 кг;
чеснок — 9 головок;
уксус 9 % — 1 стакан;
подсолнечное масло — 1 стакан;
соль — 1 стакан;
сахар — 1 стакан.
Способ приготовления:
Помидоры помойте и нарежьте на дольки. Чеснок почистите и измельчите.
Добавьте в тазик с помидорами уксус, масло, соль, сахар и чеснок.
Тщательно всё перемешайте и оставьте настояться на 3 часа. Не забывайте перемешивать салат раз в 20 минут.
Есть 2 способа дальнейшего приготовления. Можно просто разложить салат по стерилизованным банкам и закрыть полиэтиленовыми крышками, а в дальнейшем хранить в прохладном месте. Или простерилизовать салат. Для этого его опять же разложите по стерилизованным банкам и поставьте их в кастрюлю на тканевую салфетку. Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 15 минут, не выключая огонь. Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте банки до полного остывания
Помидоры по-болгарски
Помидоры обычно консервируют в рассоле, где, кроме воды, соли, сахара и, может быть, специй, ничего нет. Но этим список рецептов не ограничивается. Предлагаем закатать помидоры в заправке из перца и чеснока. Вряд ли вы пробовали такую закуску, а зря.
Ингредиенты на 6 банок 750 мл:
помидоры — 2 кг;
перец сладкий — 1–1,5 кг;
перец жгучий — ½ шт.;
чеснок — 1 крупная головка;
петрушка — 70 г;
укроп — 70 г;
перец душистый горошком — 1 упаковка;
соль;
сахар;
уксус 9 %.
Способ приготовления:
Перцы помойте, очистите от семян и разрежьте на части. В том числе и острый.
Чеснок очистите и пропустите через мясорубку. Также прокрутите сладкие перцы, зелень и половинку острого. Всё перемешайте.
Помидоры помойте, срежьте место, где крепится плодоножка, и разрежьте на половинки. Крупные — на четвертинки.
В стерилизованные банки положите 2 столовые ложки перца с зеленью, по 3 горошины перца и дольки помидоров. Поверх помидоров — еще по 2 ст. л. перечно-чесночной смеси, 1,5 ч. л. соли и 1,5 ст. л. сахара. Залейте кипятком.
На дно кастрюли положите тканевую салфетку, а поверх поставьте банки с помидорами, прикрыв их крышками.
Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 10 минут.
Аккуратно достаньте банки, добавьте по 1,5 ст. л. уксуса, закрутите крышки, переверните и укутайте до полного остывания.
Чтобы легко посчитать количество ингредиентов для себя, вычислите общий объем в рецепте. Здесь это 4,5 л. Затем умножьте его так, чтобы получилось целое число. Например, на 2. И на это же число умножьте количество ингредиентов. Итого — в 2 раза больше, но уже на 9 литров. А дальше, чтобы получить необходимое количество на 1 л, разделите на 9. Даже калькулятор не нужен.
Помидоры в собственному соку
Достаточно сложный рецепт, но насколько же вкусны пикантные томаты с чесночком в собственном соку! Всем любителям помидоров посвящается.
Ингредиенты:
помидоры — 2–2,5 кг;
чеснок — 1 головка;
томатный сок — 3 л;
соль — 3 ст. л.;
сахар — 9 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте помидоры. Сделайте проколы зубочисткой в месте, где крепилась плодоножка.
Уложите на дно 1,5-литровой банки 2 нарезанных пластинками зубчика чеснока и потом заполните ее помидорами. Залейте всё кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут. Кипяток слейте и повторите эту процедуру еще раз.
Доведите томатный сок до кипения. Если он только выжатый (должен быть без косточек и кожицы), добавьте туда 3 ст. л. соли и 9 ст. л. сахара. Доведите повторно до кипения, варите 10 минут, снимая пенку по мере ее образования.
Залейте помидоры кипящим томатным соком до краев банки и закатайте крышками. Переверните и укутайте банки до полного остывания.
Как написано в рецепте, томатный сок для заливки можно взять и магазинный. Хотя домашний всё же подходит больше, так как полностью натуральный и точно не содержит ничего лишнего.
Зеленые помидоры в томатном соке
Не только спелые томаты можно консервировать в соке. Зеленые помидоры тоже запросто закатываются по такому рецепту. Тем более что такие заготовки не только вкусны, но и выглядят очень нарядно, даже по-новогоднему.
Ингредиенты на одну 1,5-литровую банку:
помидоры зеленые — 700 г;
чеснок — 1 головка;
перец душистый горошком — 5 шт.;
томатный сок — 800 мл;
соль — 1 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Томатный сок поставьте на плиту на медленный огонь и доведите до кипения, варите 10 минут.
На дно банки положите душистый перец, 3–5 зубчиков чеснока. Далее плотно наполните банку помидорами доверху.
В томатный сок добавьте соль и сахар. Перемешайте и вновь доведите до кипения, варите 5 минут.
Залейте в банки кипящий сок и простерилизуйте их.
Налейте в кастрюлю холодную воду — по плечики банок — и включите плиту. Когда вода закипела, подождите 10–15 минут. Или отправьте банки, прикрытые крышками, в разогретую духовку на 30 минут при температуре 160 °C.
Аккуратно достаньте банки, закрутите крышки, переверните и укутайте до полного остывания.
Томатный сок не обязательно должен быть из спелых помидоров. Вполне можно его сделать и из зеленых (1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара на 1 л сока). Но стоит учесть, что такой маринад выглядит не настолько нарядно.
Вяленые помидоры с чесноком
Можно сказать, что этот рецепт родом из Италии с нашими национальными русскими дополнениями. Хоть он и очень трудоемок, но точно того стоит, чтобы попробовать хоть раз такой деликатес, как вяленые помидоры.
Ингредиенты:
помидоры «сливка» — 2 кг;
чеснок — 1–5 зубчиков;
масло оливковое — 300 мл;
розмарин сушеный — ½ ч. л.;
базилик сушеный — 1 ч. л. в банку;
перец душистый — 1 горошина в каждую банку;
лавровый лист — 1 шт. в каждую банку;
соль.
Способ приготовления:
Помойте помидоры. Разрежьте их вдоль на половинки и извлеките чайной ложкой сердцевинку.
Противень застелите фольгой или пергаментной бумагой и выложите половинки помидоров срезом вверх в 1 слой. Слегка их присолите, желательно — морской солью.
Отправьте помидоры в духовку — режим «конвекция» при 120 градусах на 2 часа. Если духовка обычная, то просто дверца должна быть приоткрыта, температура — 100 °C, вялим 5 часов.
В конвекционной духовке через 2 часа уменьшите температуру до 100 градусов и запекайте еще 2,5–3 часа. Помидоры доходят до кондиции не одновременно, поэтому готовые доставайте сразу. Для этого регулярно проверяйте их.
Чеснок почистите. Можно использовать и сушеный или гранулированный. Дольки свежего разрежьте на 2–4 части, зависит от размера зубчика.
В сухую стерилизованную банку на дно уложите чеснок, половину лаврового листа, базилик и розмарин.
Плотно уложите помидоры в банку, добавьте перец горошком и еще немного розмарина.
Масло нагрейте, но не до кипения. Налейте его в банку (до половины) и встряхните ее, чтобы воздух вышел. Долейте масло доверху.
Закатайте крышками, переверните и укутайте банки до полного остывания.
Необязательно использовать именно оливковое масло. Вместо него вполне подойдет и подсолнечное. Тем более что такой подход значительно удешевляет заготовку, а на ее вкус влияет минимально.
А у вас есть свой любимый рецепт помидоров с чесноком на зиму?