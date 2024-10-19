Под Каменкой Toyota под управлением девушки в военной форме вылетела в кювет

На трассе Молодежное — Верхнее Черкасово Выборгского района Ленобласти 19 октября вылетела в кювет и врезалась в дерево Toyota Camry.

Источник: Чат автомобилистов Выборгского района







ДТП произошло на 58 километре трассы неподалеку от Каменки, где расположена военная часть. Автомобилем управляла 20-летняя девушка в форме, похожей на военную. На кадрах с места видно, что она лежит прямо на дороге.

Судя по повреждениям перевернувшегося на крышу автомобиля, у него выбито заднее стекло, словно девушку отбросило ударной волной. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию. Пострадал и ее супруг, 21-летний юноша, его травмы оценивают как средней степени тяжести.

Как предварительно установили в полиции Выборгского района Ленинградской области, водитель не справилась с управлением после левого закругления дороги.