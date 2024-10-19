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Происшествия Под Каменкой Toyota под управлением девушки в военной форме вылетела в кювет

Под Каменкой Toyota под управлением девушки в военной форме вылетела в кювет

1 945
3 комментария

На трассе Молодежное — Верхнее Черкасово Выборгского района Ленобласти 19 октября вылетела в кювет и врезалась в дерево Toyota Camry.

ДТП произошло на 58 километре трассы неподалеку от Каменки, где расположена военная часть. Автомобилем управляла 20-летняя девушка в форме, похожей на военную. На кадрах с места видно, что она лежит прямо на дороге.

Судя по повреждениям перевернувшегося на крышу автомобиля, у него выбито заднее стекло, словно девушку отбросило ударной волной. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию. Пострадал и ее супруг, 21-летний юноша, его травмы оценивают как средней степени тяжести.

Как предварительно установили в полиции Выборгского района Ленинградской области, водитель не справилась с управлением после левого закругления дороги.

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Комментарии
3
NPC
44 минуты
."..в форме, похожей на военную" - если это "форма", то военная, а если не "форма", то это "одежда". 20-летняя девушка и 21-летний юноша - супруги? Девушка? Юноша? "...вылетела в кювет и врезалась в кювет..." "...водитель не справилась с управлением после левого закругления дороги..." Садись..два.
Генрих Восьмой
13 минут
Надеюсь, танками они управляют виртуозно......
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