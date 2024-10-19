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Город Неполадки сбили расписание электричек, спешивших в Петербурга

Неполадки сбили расписание электричек, спешивших в Петербурга

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1 комментарий

Часть пригородных поездов, следовавших в Петербург 19 октября, задержалась в пути из-за технических сложностей. Пассажирам пришлось ждать до получаса.

На сбой в железнодорожном движении в субботу вечером пожаловалась читательница «Фонтанки». «Некоторые поезда Варшавского хода пускают Балтийским. Что происходит, не говорят», - написала она.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги объяснили, что пять пригородных поездов задержались на перегоне Сиверская – Гатчина. Причины — технического характера.

В списке опоздавших № 7958 Сиверская – Санкт-Петербург, № 812 Печоры - Санкт-Петербург. Кроме того, задержались три поезда из Луги: № 6116, № 6118, № 6120.

В пресс-службе уточнили, что минимальное время отставания от графика составило 7 минут, максимальное — порядка получаса.

«В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме», — добавили в ОЖД.

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Комментарии
1
Artimenga
57 минут
Можно почитать фонтанку и бредни в комментариях))
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