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Город КАД в сторону Приморского шоссе залип в трехкилометровой пробке

КАД в сторону Приморского шоссе залип в трехкилометровой пробке

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Пробку длиной минимум три километра имели удовольствие наблюдать автомобилисты, которые субботним вечером направлялись по КАД в Кронштадт. Тем же, кто ехал в сторону Приморского шоссе и оказался внутри нее, радоваться было явно нечему. Видео бесконечного затора «Фонтанке» прислал читатель.

Движение на этом участке затруднено с 5 октября: для замены деформационного шва до 25 октября полностью перекрыли разворотную петлю (съезд №2) на транспортной развязке КАД с Приморским шоссе, предупреждал ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“.

Добавило остроты ощущений и ДТП: вторую полосу не поделили два внедорожника.

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Пробка КАД Кронштадт
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