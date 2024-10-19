КАД в сторону Приморского шоссе залип в трехкилометровой пробке

Пробку длиной минимум три километра имели удовольствие наблюдать автомобилисты, которые субботним вечером направлялись по КАД в Кронштадт. Тем же, кто ехал в сторону Приморского шоссе и оказался внутри нее, радоваться было явно нечему. Видео бесконечного затора «Фонтанке» прислал читатель.

Источник: Читатель «Фонтанки»

Движение на этом участке затруднено с 5 октября: для замены деформационного шва до 25 октября полностью перекрыли разворотную петлю (съезд №2) на транспортной развязке КАД с Приморским шоссе, предупреждал ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“.

Источник: Дорожный контроль СПб/ЛО

Добавило остроты ощущений и ДТП: вторую полосу не поделили два внедорожника.