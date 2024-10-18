Минобороны предложило присваивать добровольцам статус ветерана с самого начала их участия в СВО

Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий добровольцам с момента начала их участия в специальной военной операции. Проект постановления был опубликован 18 октября на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

Уточняется, что такая мера поспособствует предоставлению социальной поддержки как самим добровольцам, так и их семьям.

Выдачу удостоверений Минобороны предложило ввести в беззаявительном порядке.

14 октября Минобороны предложило причислить к ветеранам боевых действий военных, служащих у зоны СВО.