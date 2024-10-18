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Общество Минобороны предложило присваивать добровольцам статус ветерана с самого начала их участия в СВО

Минобороны предложило присваивать добровольцам статус ветерана с самого начала их участия в СВО

941
8 комментариев

Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий добровольцам с момента начала их участия в специальной военной операции. Проект постановления был опубликован 18 октября на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

Уточняется, что такая мера поспособствует предоставлению социальной поддержки как самим добровольцам, так и их семьям.

Выдачу удостоверений Минобороны предложило ввести в беззаявительном порядке.

14 октября Минобороны предложило причислить к ветеранам боевых действий военных, служащих у зоны СВО.

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Минобороны РФ Статус Ветеран боевых действий Проект постановления СВО спецоперация
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Комментарии
8
Klaustrofobik
1 час
Да сразу 100 миллионов на счёт и героя России при подписании контракта. И индульгенцию от правохренительных органов.Чего уж там.
282694747
1 час
Вот интересно что будет с этими корочками лет через 10
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