Минобороны предложило присваивать добровольцам статус ветерана с самого начала их участия в СВО

Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий добровольцам с момента начала их участия в специальной военной операции. Проект постановления был опубликован 18 октября на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения.
Уточняется, что такая мера поспособствует предоставлению социальной поддержки как самим добровольцам, так и их семьям.
Выдачу удостоверений Минобороны предложило ввести в беззаявительном порядке.
14 октября Минобороны предложило причислить к ветеранам боевых действий военных, служащих у зоны СВО.
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