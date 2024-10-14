Минобороны предложило причислить к ветеранам боевых действий военных, служащих у зоны СВО

Минобороны РФ опубликовало законопроект, которым предлагает отнести к ветеранам боевых действий военнослужащих, расположенных в регионах у зоны СВО. Изменения коснутся закона «О ветеранах», следует из документа, опубликованного ведомством 14 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предлагает изменить и расширить слова о территориях Запорожской и Херсонской областей. Сейчас ветеранами боевых действий считаются те, кто заступил на службу в этих регионах с 30 сентября 2022 года. В новой версии текст предлагается дополнить формулировкой, согласно которой мера будет распространяться на тех, кто проходил службу в сопредельных Украине, ДНР и ЛНР областях с 24 февраля 2022 года.

Расходы на расширение этого реестра в ближайшие три года составят 3,4 млрд рублей. Список территорий, прилегающих к зоне СВО, определит правительство России, следует из документа.