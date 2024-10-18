Город золотой. Полюбуйтесь красивой осенью в Петербурге

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Ясная погода и солнце 18 октября окрасили улицы Петербурга в оттенки золота. Деревья, хоть местами и сохранили зелень, уже красуются осенней желто-оранжевой листвой. А лучи рано заходящего солнца золотят стены домов и окна машин.

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Воздух в городе прогрелся до ожидаемых еще в середине недели +15 градусов. «Все-таки можно смело говорить о позднем бабьем лете», — отметил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В выходные, по его словам, будет уже более облачно и прохладно, но пять приятных осенних дней наберется.

Источник: Александр Колесов. О погоде в Петербурге / Telegram





