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Город Город золотой. Полюбуйтесь красивой осенью в Петербурге

Город золотой. Полюбуйтесь красивой осенью в Петербурге

Середина октября балует петербуржцев бабьим летом. В городе на Неве — отличная погода и прекрасные виды. Полюбуйтесь ими вместе с «Фонтанкой».

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5 комментариев

Ясная погода и солнце 18 октября окрасили улицы Петербурга в оттенки золота. Деревья, хоть местами и сохранили зелень, уже красуются осенней желто-оранжевой листвой. А лучи рано заходящего солнца золотят стены домов и окна машин.

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Воздух в городе прогрелся до ожидаемых еще в середине недели +15 градусов. «Все-таки можно смело говорить о позднем бабьем лете», — отметил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В выходные, по его словам, будет уже более облачно и прохладно, но пять приятных осенних дней наберется.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
5
8702
1 час
"Город золотой"? Репертуар иноагента Гребенщикова цитируем?
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