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Город Петербург в пятницу сковали 7-балльные пробки. Стоит юго-западная часть КАД

Петербург в пятницу сковали 7-балльные пробки. Стоит юго-западная часть КАД

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1 комментарий

В последний день рабочей недели Петербург ожидаемо встал в пробках. Ситуация на дорогах вечером пятницы серьезная — «Яндекс. Карты» оценивают ее в 7 баллов.

Около 5 часов вечера сервис зафиксировал необычно плотную пробку в юго-западной части КАД от Красносельского до Таллинского шоссе.

«В ней можно потерять 42 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 3 минуты», — сообщает сервис.

Пробка также сковала подъезд к мосту Александра Невского со стороны центра Петербурга. Тяжелая дорожная ситуация на Садовой, традиционно стоит Каменноостровский проспект в сторону Черной речки. Затруднено движение от Пироговской набережной до Ушаковской.

Плотная пробка образовалась на Ивановской улице. Там ДТП и ремонтные работы на Володарском мосту.

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Комментарии
1
Плисскин
26 минут
Для тех пещерных людей, которые избегают навигатора или хотя бы элементарных логических измышлений — квинтэссенция статьи: в пятницу вечером всегда пробки, и сегодня — не исключение. Хорошо хоть снег не пошел.
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