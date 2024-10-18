Петербург в пятницу сковали 7-балльные пробки. Стоит юго-западная часть КАД

В последний день рабочей недели Петербург ожидаемо встал в пробках. Ситуация на дорогах вечером пятницы серьезная — «Яндекс. Карты» оценивают ее в 7 баллов.

Около 5 часов вечера сервис зафиксировал необычно плотную пробку в юго-западной части КАД от Красносельского до Таллинского шоссе.

«В ней можно потерять 42 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 3 минуты», — сообщает сервис.

Пробка также сковала подъезд к мосту Александра Невского со стороны центра Петербурга. Тяжелая дорожная ситуация на Садовой, традиционно стоит Каменноостровский проспект в сторону Черной речки. Затруднено движение от Пироговской набережной до Ушаковской.