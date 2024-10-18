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Общество По «Смуте» выйдет мобильная игра. Главный персонаж — девушка, сбежавшая к казакам

По «Смуте» выйдет мобильная игра. Главный персонаж — девушка, сбежавшая к казакам

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1 комментарий

Авторы российской экшн-РПГ «Смута» объявили о работе над новой игрой, но в этот раз для мобильных устройств. Проект получил название «Смута: Зов сердца». Об этом стало известно из сообщения разработчиков в пятницу, 18 октября.

«Смута: Зов сердца» — это визуальная новелла. В сюжете игры лежит история девушки, которая путешествует по территории России времен Смутного времени и оказывается среди казаков.

«Вынужденная прятать свою истинную сущность, она погружается в удалую жизнь среди воинов, где честь и свобода — вечные спутники. Но вскоре ей приходится понять, что мир казаков — это не только отвага и песни под звёздами», — говорится в описании.

Визуальная новелла — «интерактивный текстовый квест». Суть геймплея заключается в том, что необходимо выбирать действия, которые окажут влияние на развитие сюжета.

Планируется, что игра выйдет на мобильных устройствах Android и iPhone.

Российская компьютерная игра «Смута» вышла 2024 году. Она дает игрокам возможность окунуться в события периода Смутного времени. Это ролевая игра в жанре экшн.

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Комментарии
1
Абрикосов
5 минут
вы их тролите или рекламируете не пойму никак? просто более отстойной игры я давненько не встречал...
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