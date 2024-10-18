Байден предупредил о тяжелой зиме для Украины

Предупреждение американский лидер сделал во время визита в Германию, пишет издание. Байден указал на необходимость продолжать поддержку Украины силами НАТО, чтобы «альянс оставался сильным».

В конце сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все тепловые электростанции и большая часть гидроэнергетических мощностей уничтожены. До него об этом же говорила Еврокомиссия и отметила, что зимой население страны рискует остаться без воды и отопления.