Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

южн.

 772мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Топ школ по предметам
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Попробовали новую Lada Aura
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Байден предупредил о тяжелой зиме для Украины

Байден предупредил о тяжелой зиме для Украины

1 820
8 комментариев

Президент США Джо Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима. Его слова 18 октября приводит AFP.

Предупреждение американский лидер сделал во время визита в Германию, пишет издание. Байден указал на необходимость продолжать поддержку Украины силами НАТО, чтобы «альянс оставался сильным».

В конце сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все тепловые электростанции и большая часть гидроэнергетических мощностей уничтожены. До него об этом же говорила Еврокомиссия и отметила, что зимой население страны рискует остаться без воды и отопления.

Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко подчеркивал, что электроэнергии на зиму в стране не хватит. Дефицит не сможет покрыть и импорт из стран Европы.

Удары по энергетической инфраструктуре, а также по объектам оборонной промышленности ВС РФ наносят с октября 2022 года. Последний на данный момент массированный удар был нанесен в конце августа 2024 года. Как сообщало Минобороны РФ, были поражены электроподстанции в девяти регионах Украины, снабжавшие электроэнергией ВПК страны.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Джо Байден Украина
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Сила в Правде!!
1 час
в 41-ом тоже первым делом тепло и электричество вырубили в городе но ничего пережили.
378532788
16 минут
гопаком согреются
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20