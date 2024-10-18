Байден предупредил о тяжелой зиме для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима. Его слова 18 октября приводит AFP.
Предупреждение американский лидер сделал во время визита в Германию, пишет издание. Байден указал на необходимость продолжать поддержку Украины силами НАТО, чтобы «альянс оставался сильным».
В конце сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все тепловые электростанции и большая часть гидроэнергетических мощностей уничтожены. До него об этом же говорила Еврокомиссия и отметила, что зимой население страны рискует остаться без воды и отопления.
Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко подчеркивал, что электроэнергии на зиму в стране не хватит. Дефицит не сможет покрыть и импорт из стран Европы.
Удары по энергетической инфраструктуре, а также по объектам оборонной промышленности ВС РФ наносят с октября 2022 года. Последний на данный момент массированный удар был нанесен в конце августа 2024 года. Как сообщало Минобороны РФ, были поражены электроподстанции в девяти регионах Украины, снабжавшие электроэнергией ВПК страны.
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