Выбежавший из-за машин ребенок угодил под колеса «Форда» во дворе на Подвойского

Наезд произошел в 8:45 у дома 15 по улице Подвойского, стало известно «Фонтанке» 18 октября. 44-летняя петербурженка, двигаясь на автомобиле Ford Kuga по дворовой территории, сбила 4-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованных машин.

В результате ребенок получил травмы средней степени тяжести. На улице он был в сопровождении родителей. По факту ДТП ведется проверка. Автомобилистка в этом году за нарушения ПДД не привлекалась ни разу.

По данным УГИБДД, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 308 ДТП. Пострадавшие были в 10 случаях. Травмы получили 13 взрослых и один ребенок. В Ленобласти случилось 52 ДТП, два из них имели серьезные последствия. Пострадали в них трое, все — совершеннолетние. Погибших не было в обоих регионах.