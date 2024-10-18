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Происшествия Выбежавший из-за машин ребенок угодил под колеса «Форда» во дворе на Подвойского

Выбежавший из-за машин ребенок угодил под колеса «Форда» во дворе на Подвойского

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 17 октября. Он попал под машину во дворе дома.

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8 комментариев

Наезд произошел в 8:45 у дома 15 по улице Подвойского, стало известно «Фонтанке» 18 октября. 44-летняя петербурженка, двигаясь на автомобиле Ford Kuga по дворовой территории, сбила 4-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованных машин.

В результате ребенок получил травмы средней степени тяжести. На улице он был в сопровождении родителей. По факту ДТП ведется проверка. Автомобилистка в этом году за нарушения ПДД не привлекалась ни разу.

По данным УГИБДД, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 308 ДТП. Пострадавшие были в 10 случаях. Травмы получили 13 взрослых и один ребенок. В Ленобласти случилось 52 ДТП, два из них имели серьезные последствия. Пострадали в них трое, все — совершеннолетние. Погибших не было в обоих регионах.

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Комментарии
8
aprahka
1 час
В советское время по дворам можно было ездить со скоростью только 5 км/час.
Илья_Саныч
1 час
как вы задолбали со свими новостями о ребёнках
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