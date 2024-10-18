От русского языка до химии. Топ петербургских школ по результатам ЕГЭ по каждому предмету

Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС









В университетах Петербурга продолжают расти проходные баллы, а школы показывают совсем не одинаковые результаты по разным предметам ЕГЭ. Если школьник уже знает, куда будет поступать, то понятно, какие экзамены потребуются в вуз. Кому-то не требуется 80 баллов по физике, но хочется получить сотню по истории — у каждого образовательного учреждения есть своя специфика.

«Фонтанка» собрала топ школ, которые лучше всех готовят по каждому предмету. В рейтингах не принимают участие частные школы, вузы, на базе которых можно сдавать ЕГЭ, ведомственные учебные заведения.

Так выглядит топ петербургских школ в 2024 году. Он считается по долям выпускников, сдавших ЕГЭ от 81 до 100 баллов, от 61 до 80 баллов, от минимального до 60 баллов и тех, кто не набрал даже минимума.

Вверху рейтинга по русскому языку видим классическую гимназию № 610, лицей № 393, физико-математический лицей № 366 и Аничков лицей.

Петербург один из регионов России, где ЕГЭ по профильной математике сдают больше, чем базовую. Среди лидеров по более сложной версии предмета ожидаемо оказались лицей ФТШ, лицей № 30, президентский физико-математический лицей № 239.

На верхних строчках рейтинга по базовому ЕГЭ по математике находятся лицей № 369, лицей № 64 и Аничков лицей.

Среди лучших по английскому языку Вторая Санкт-Петербургская гимназия, президентский физико-математический лицей № 239, гимназия № 61 Выборгского района и гимназия № 116 Приморского района. В последнем учебном заведении есть распределения на профили — физико-математический, социально-экономический и гуманитарный.

Как обычно одним из самых популярных экзаменов по выбору оказалось обществознание, необходимое для поступления на множество направлений в вузах. На верхних строчках рейтинга — школа № 548 с углубленным изучением английского языка, лицей № 369 Красносельского района и школа № 72 Калининского района с углубленным изучением немецкого языка.

Вторым экзаменом по популярности после обществознания третий год подряд стала информатика. Лучшие результаты в городе показали выпускники естественнонаучной школы № 617, инженерно-технической школы № 777 и лицея № 244 Кировского района.

Ожидаемо среди лидеров по физике находятся президентский физико-математический лицей № 239, физико-техническая школа им. Ж. И. Алфёрова и тоже физико-математический лицей № 30. Также лицей № 144 на Суздальском проспекте в Калининском районе и школа № 365 Фрунзенского района.

Рейтинг ЕГЭ по биологии возглавили лицей № 369 имени Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе СВО, и лицей № 64, за ними идет академическая гимназия № 56 имени М. Б. Пильдес. Еще в список попали гимназия № 526 Московского района и естественно-научный лицей № 214 Центрального района.

Далеко не по самому популярному среди выпускников экзамену — истории — лидируют академическая гимназия № 56 имени М. Б. Пильдес, школа № 376 Московского района, школа № 27 имени И. А. Бунина с углубленным изучением, истории и иностранного языка и школа № 471 Выборгского района.

По другому не совсем популярному предмету — литературе — ЕГЭ лучше всех сдают в школе № 619 Калининского района, академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес и школе № 525 Московского района с углубленным изучением английского языка.

Лидирующие строчки в рейтинге ЕГЭ по химии принадлежат, как ни удивительно, президентскому физико-математическому лицею № 239, лицею № 369 имени Героя России Александра Жихарева и школе № 230 с углубленным изучением химии и биологии.

Выделить образовательные учреждения, где лучше всех сдали ЕГЭ по китайскому языку, как говорится в отчете, невозможно. Причина в том, что количество выпускников, которые сдают китайский, колеблется от 1 до 4 человек, поэтому выборка не будет репрезентативной.

В Петербурге всего ЕГЭ по китайскому языку сдавали 11 выпускников. В городе есть одно специализированное учреждение — школа № 652. Ученики из нее получили наивысший результат в 95 баллов и наихудший — 30. Кажется, что в вопросе китайского языка лучше опираться на собственные силы.

Значительно уменьшилось количество выпускников в 2024 году, которые решили сдавать ЕГЭ по французскому языку. В нынешнем году оказалось наименьшее количество за все годы проведения в Петербурге экзамена по этому предмету. Наиболее высокие результаты по французскому языку продемонстрировали гимназия № 171 и школа № 4 имени Жак-Ива Кусто.

Лидерами рейтинга ЕГЭ по испанскому языку стали гимназия № 205 Фрунзенского района, гимназия № 67 Петроградского района и гимназия № 24 имени И. А. Крылова Василеостровского района.

Стабильно невысоко оказалось количество сдающих ЕГЭ по немецкому языку. В 2024 году оно вновь снизилось, но незначительно, если сравнивать с прошлым годом. Наилучшие результаты показала школа № 605 с углубленным изучением немецкого языка.

Недавно «Фонтанка» представила общий рейтинг петербургских школ, чьи ученики добиваются наивысших результатов по ЕГЭ.

Федор Данилов, «Фонтанка.ру»