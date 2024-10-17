«Мы, как мужики на охоте, идем в лес, а там волки и медведи»: Роман Ротенберг — о матчах КХЛ

«Все команды КХЛ очень сильные. Мы с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Знаете, это можно сравнить с группой мужиков, которые идут в лес на охоту. Вы были на охоте? Вы не охотник? А рыбачите? Так вот, перед каждым матчем мы собираемся, как группа мужиков, и идем в лес. У нас суровые мужики в команде. И мы вот перед каждой игрой идем в такой поход, а в лесу может все, что угодно произойти, не имеет значения с кем мы играем. Мы понимаем, что в лесу могут быть волки, медведи и так далее. Если вы не были на охоте, вы пообщайтесь с охотниками, они вам все расскажут», — заявил Роман Ротенберг.