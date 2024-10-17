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Спорт «Мы, как мужики на охоте, идем в лес, а там волки и медведи»: Роман Ротенберг — о матчах КХЛ

«Мы, как мужики на охоте, идем в лес, а там волки и медведи»: Роман Ротенберг — о матчах КХЛ

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Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг после победы над ЦСКА (5:4) заявил, что для его команды не имеет значение соперник. Армейцев с Невы он сравнил с группой мужиков на охоте.

«Все команды КХЛ очень сильные. Мы с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Знаете, это можно сравнить с группой мужиков, которые идут в лес на охоту. Вы были на охоте? Вы не охотник? А рыбачите? Так вот, перед каждым матчем мы собираемся, как группа мужиков, и идем в лес. У нас суровые мужики в команде. И мы вот перед каждой игрой идем в такой поход, а в лесу может все, что угодно произойти, не имеет значения с кем мы играем. Мы понимаем, что в лесу могут быть волки, медведи и так далее. Если вы не были на охоте, вы пообщайтесь с охотниками, они вам все расскажут», — заявил Роман Ротенберг.

Напомним, что СКА победил ЦСКА в овертайме со счетом 5:4. Победную шайбу забил Александр Никишин. Команде после 17 матчей идет на втором месте в Западной конференции (11 побед, 6 поражений).

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Роман Ротенберг СКА ЦСКА
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