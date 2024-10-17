«Недальновидно, безрассудно, нелогично»: Песков рассказал о подноготной «плана победы» Зеленского

Украинский план урегулирования конфликта президента Владимира Зеленского (так называемый «план победы») преследует своей целью формализацию вовлеченности в конфликт Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эту задачу он назвал основной «подноготной» «плана победы». По мнению представителя Кремля, Зеленский своим планом как бы говорит, обращаясь к странам — членам НАТО: «Ребята, вы до этого участвовали, но неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально» (цитата по «Интерфаксу»).