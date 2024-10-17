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Политика «Недальновидно, безрассудно, нелогично»: Песков рассказал о подноготной «плана победы» Зеленского

«Недальновидно, безрассудно, нелогично»: Песков рассказал о подноготной «плана победы» Зеленского

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18 комментариев

Украинский план урегулирования конфликта президента Владимира Зеленского (так называемый «план победы») преследует своей целью формализацию вовлеченности в конфликт Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эту задачу он назвал основной «подноготной» «плана победы». По мнению представителя Кремля, Зеленский своим планом как бы говорит, обращаясь к странам — членам НАТО: «Ребята, вы до этого участвовали, но неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально» (цитата по «Интерфаксу»).

«Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — прибавил Песков.

По его словам, европейцы и НАТО «вовсе не рады слышать такие неумные предложения». Саму же инициативу Зеленского Песков описал как «план дальнейшей эскалации», выводящий на грань столкновения НАТО и РФ.

«План победы» Владимир Зеленский представил на выступлении в Верховной раде 16 октября. Западные лидеры, успевшие ознакомиться с документом, высказались о нем прохладно, выразив неуверенность и предложив доработать текст.

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Дмитрий Песков Владимир Зеленский План победы НАТО
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Комментарии
18
AndrewBarsik
1 час
Так если «Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», то Песков должен радоваться, потирать руки и делать всё, чтобы недальновидный, безрассудный, нелогичный план был воплощён в жизнь.
Дядя Бо
1 час
Кто ему это поручил?(с).
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