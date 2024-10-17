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Общество В правительстве Ленобласти рассказали, почему топливо из мусора не прижилось в котельных

В правительстве Ленобласти рассказали, почему топливо из мусора не прижилось в котельных

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В Ленинградской области пробовали внедрить мусорное топливо (RDF) в котельных, но от этой идеи пришлось отказаться. Об этом 17 октября «Фонтанке» сообщила пресс-служба правительства региона. Решение принято на основе данных комитета по обращению с отходами и комитета по топливно-энергетическому комплексу.

RDF-топливо — это сухое топливо в виде гранул или «капусты» из хорошо горящих отходов (пластика, бумаги, текстиля, измельченной мебели, резины). Пространство для его изготовления есть, в частности, на новом комплексе по переработке отходов «Волхонка», который курирует петербургский «Невский экологический оператор». «Фонтанка» подробно рассказывала о преимуществах и недостатках применения мусорного топлива. В мировой практике самая распространенная сфера его применения — цементное производство. В России озвучиваются и другие идеи — например, сжигать его в котельных.

В правительстве Ленобласти рассказали, что еще несколько лет назад на территории региона была попытка использовать мусорное топливо в коммунальной инфраструктуре. По концессионным соглашениям были специально построены три котельные в Лужском районе: в посёлках Дзержинский, Ям-Тёсово и Приозёрный. Предполагалась, что новые объекты будут работать именно на мусоре.

«Однако в связи с невозможностью работы котельного оборудования, установленного на данных котельных, на RDF-топливе, отсутствия лицензии на данное топливо у производителя и с учетом мнения жителей было принято решение об отказе от RDF-топлива и использовании щепы», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе правительства Ленинградской области.

На сегодня в регионе коммунальные котельные работают на газу, жидких видах топлива (мазут, дизель) и классических твёрдых видах топлива (пеллеты, дрова, щепа, уголь). Во исполнение поручения президента правительство Ленобласти переводит котельные на природный газ.

В комитете по энергетике Санкт-Петербурга рассказывали «Фонтанке», что доля газа в топливно-энергетическом комплексе северной столицы составляет 99 %. В региональном правительстве его считают самым экономичным и экологичным решением, поэтому о переводе энергетических объектов на RDF речи не идёт. Вместе с тем его применение для себя рассматривают цементные производства Ленинградской области.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге перерабатывают пластик в синтетическую нефть.

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