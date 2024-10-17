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Город «Печальное зрелище». В центре Петербурга на 8-й Советской сносят арку дореволюционного дома

«Печальное зрелище». В центре Петербурга на 8-й Советской сносят арку дореволюционного дома

3 200
10 комментариев

В центре Петербурга на 8-й Советской улице начали сносить арку дореволюционного дома № 38. О демонтаже части исторического здания «Фонтанке» сообщил местный житель в четверг, 17 октября. 

На кадрах с места сноса можно заметить, что территорию у арки оградили лентами, а у самого здания стоят строительные леса. На арке видно гигантскую трещину от основания до конца, которая проходит на границе с самим домом. Также на фото попали рабочие без спецодежды и униформы. 

«На 8-й Советской прямо сейчас сносят арку. Печальное зрелище. Почему не захотели сохранить эту красоту?», — рассказал очевидец. 

Дом обслуживает управляющая компания ЖКС № 3 Центрального района. В диспетчерской службе УК журналисту «Фонтанки», представившимся обеспокоенным жителем, не смогли сказать, что происходит с домом. 

«Мы вам не ответим. В интернете посмотрите, пишите. Интернет – нам в помощь всем», – сказал диспетчер. 

Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Антона Джиоргули. Дом является историческим, однако не обладает статусом памятника. По информации из РГИС, арка формально не является частью здания.

Согласно информации, опубликованной на портале Citywalls, а именно архивной фотографии (указано, что снимок был сделан в 1960 году), арка у здания отсутствовала. 

На панорамах «Яндекс.Карт» прослеживается, что арка существовала как минимум с 2009 года и долгое время использовалась как входная группа в открытую галерею, ведущую вдоль дома. 

2009 год

Однако в период между 2016 и 2019 годом было демонтировано ограждение галереи, а в период между 2023 и 2024 годом демонтировали и ее кровлю. 

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, восточнее дома № 38 расположен не относящийся к историческому зданию узкий и длинный земельный участок площадью 45 кв. метров, который предназначен для размещения объектов общественного питания.

На момент публикации материала «Фонтанка» не получила комментарии от администрации Центрального района и Жилищного комитета Петербурга.

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Комментарии
10
-4*
36 минут
беглов, это позорище!
Awkward
27 минут
Журналисты такие журналисты. Заголовок, как будто сносят историческую же часть дома, и только в тексте указывается, что это новодел-пристрой. Ай, молодцы, разжигатели...
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