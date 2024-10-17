В Кронштадте водителю, устроившему погоню по встречке, прилюдно объяснили ПДД

Резвую погоню под рев мотора могли наблюдать жители Кронштадта днем в четверг, 17 октября. Обхитрить сотрудников дорожной полиции неизвестный водитель попытался ездой «против шерсти».

За телефоны схватились удивленные прохожие и пассажиры общественного транспорта. Судя по опубликованным в Сети кадрам, легковой Mitsubishi промчался по встречной полосе, слегка притормозил на светофоре и резко повернул, оставляя следы от шин. Следом — инспектора со включенными спецсигналами.

На следующем видео остановленный автомобиль находится в окружении машин полиции и Росгвардии, его водитель прижат лицом к кузову.

«Догнали», - со вздохом произносит автор видео.

Предварительно, погоня обошлась без ДТП и пострадавших.