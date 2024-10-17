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Общество Полиция собирает жалобы на нелегалов и закладчиков в Московском районе Петербурга

Полиция собирает жалобы на нелегалов и закладчиков в Московском районе Петербурга

Жители Московского района Петербурга могут пожаловаться в полицию на нелегальных мигрантов и закладчиков. В четверг в районе проводят специальное мероприятие.

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12 комментариев

Полиция Петербурга 17 октября проводит межведомственные оперативно-профилактические мероприятия в Московском районе города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В том числе правоохранители будут проверять законность пребывания на территории РФ иностранцев. Также сегодняшние мероприятия направлены на пресечение оборота запрещенных веществ и предметов.

От жителей ждут жалоб на соответствующие правонарушения. Обратиться можно по телефону: 8-812-573-46-50.

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Петербург Нелегальная миграция Распространение наркотиков Полиция
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Комментарии
12
VKuser15335355
1 час
Если вы травите тараканов , то делайте это сразу в нескольких квартирах( районах) одновременно. Они же будут бегать из района в район.
VKuser15335355
1 час
Можно я подскажу. Где возле подъезда припарковано несколько велосипедов, в том числе электровелосипедов - там и ищите.
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