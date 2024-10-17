Полиция собирает жалобы на нелегалов и закладчиков в Московском районе Петербурга

Полиция Петербурга 17 октября проводит межведомственные оперативно-профилактические мероприятия в Московском районе города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В том числе правоохранители будут проверять законность пребывания на территории РФ иностранцев. Также сегодняшние мероприятия направлены на пресечение оборота запрещенных веществ и предметов.

От жителей ждут жалоб на соответствующие правонарушения. Обратиться можно по телефону: 8-812-573-46-50.