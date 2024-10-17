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Происшествия Щипцы для стрижки ногтей нашли в желудке мальчика из Уфы. Их видно на рентгеновском снимке

Щипцы для стрижки ногтей нашли в желудке мальчика из Уфы. Их видно на рентгеновском снимке

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1 комментарий

Щипцы для стрижки ногтей обнаружили в желудке шестилетнего мальчика из Уфы. Причины болей в животе стали понятны после рентгеновского снимка, рассказали в telegram-канале Минздрава Башкортостана 17 октября.

Ребенка, проглотившего инородный предмет, экстренно доставили в детскую больницу № 17, где провели фиброгастроскопию под общим обезболиванием. Во время процедуры медики использовали эндокорзину — специальное устройство, с помощью которого подхватили щипцы и достали их наружу.

Врачам удалось не повредить слизистую желудка и пищевода, сразу после вмешательства состояние мальчика заметно улучшилось. Уже спустя несколько дней ребенка выписали из стационара.

Как отметили в Минздраве, за год с помощью оборудования, приобретенного в рамках национального проекта «Здравоохранение», специалисты провели более 2 тыс. исследований и помогли свыше 50 пациентам.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как из желудка двухлетнего ребенка доставали более ста магнитов. Операцию малышу провели в Ленинградской областной детской клинической больнице (ЛОДКБ).

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Комментарии
1
Панкихой
11 минут
Зачем ты это съел, мальчик?
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