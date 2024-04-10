Сотня магнитов в желудке: как в Ленобласти спасали двухлетнего пациента

В Ленинградской области двухлетний мальчик проглотил более ста магнитов. Ребёнка экстренно госпитализировали после того, как родители заметили его пристрастие к металлу.



Как пишет 10 апреля 47news, операцию провели в Ленинградской областной детской клинической больнице (ЛОДКБ) на минувшей неделе. По данным издания, многодетные родители встревожились, когда увидели, как сын пытается съесть магнит, и поехали в больницу.

Заведующая эндоскопическим отделением ЛОДКБ Анастасия Васильева, выполнявшая операцию, рассказала, что врачей поверг в шок рентгеновский снимок, в котором было видно 124 маленьких магнита. «Визуально они напоминают маленькие горошины, но слиплись в ком размером с нектарин», – рассказала врач изданию 47news.