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    Сотня магнитов в желудке: как в Ленобласти спасали двухлетнего пациента

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    В Ленинградской области двухлетний мальчик проглотил более ста магнитов. Ребёнка экстренно госпитализировали после того, как родители заметили его пристрастие к металлу.

    Как пишет 10 апреля 47news, операцию провели в Ленинградской областной детской клинической больнице (ЛОДКБ) на минувшей неделе. По данным издания, многодетные родители встревожились, когда увидели, как сын пытается съесть магнит, и поехали в больницу.

    Заведующая эндоскопическим отделением ЛОДКБ Анастасия Васильева, выполнявшая операцию, рассказала, что врачей поверг в шок рентгеновский снимок, в котором было видно 124 маленьких магнита. «Визуально они напоминают маленькие горошины, но слиплись в ком размером с нектарин», – рассказала врач изданию 47news.

    магниты в теле ребенка, рентгеновский снимок
    магниты в теле ребенка, рентгеновский снимок
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    По словам медика, ребенка экстренно осмотрели и быстро погрузили под наркоз. Доставали шарики небольшим специальным эндоскопическим сачком с камерой. Работа была непростой, потому что за раз получалась извлекать по 1-4 магнита, также приходилось постоянно менять «сачки» из-за частых поломок.

    Операция длилась 1 час 45 минут, за это время при помощи эндоскопии удалось вытащить 100 штук, позже еще 24 магнита пришлось вырезать из желудка и кишечного тракта.

    Специалисты предполагают, что ребёнок мог ходить и есть магниты в течение нескольких дней, что привело к перфорации внутренних органов. К счастью, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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    Хирург ЛОДКБ Оксана Сейц, выполнявшая вторую операцию, отметила, что подобные пациенты поступают «раз в три недели», но такого количества магнитов в одном ребенке еще не видели. Она поделилась историей, что однажды в больницу привезли четырехлетнюю пациентку с зубной щеткой в пищеводе.

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    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что врачи Петербургского педиатрического университета спасают девятимесячного малыша, который подавился деталью пластиковой игрушки.

    магниты в теле ребенка, рентгеновский снимок
    магниты в теле ребенка, рентгеновский снимок

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