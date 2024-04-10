Сотня магнитов в желудке: как в Ленобласти спасали двухлетнего пациента

В Ленинградской области двухлетний мальчик проглотил более ста магнитов. Ребёнка экстренно госпитализировали после того, как родители заметили его пристрастие к металлу.
Как пишет 10 апреля 47news, операцию провели в Ленинградской областной детской клинической больнице (ЛОДКБ) на минувшей неделе. По данным издания, многодетные родители встревожились, когда увидели, как сын пытается съесть магнит, и поехали в больницу.
Заведующая эндоскопическим отделением ЛОДКБ Анастасия Васильева, выполнявшая операцию, рассказала, что врачей поверг в шок рентгеновский снимок, в котором было видно 124 маленьких магнита. «Визуально они напоминают маленькие горошины, но слиплись в ком размером с нектарин», – рассказала врач изданию 47news.
По словам медика, ребенка экстренно осмотрели и быстро погрузили под наркоз. Доставали шарики небольшим специальным эндоскопическим сачком с камерой. Работа была непростой, потому что за раз получалась извлекать по 1-4 магнита, также приходилось постоянно менять «сачки» из-за частых поломок.
Операция длилась 1 час 45 минут, за это время при помощи эндоскопии удалось вытащить 100 штук, позже еще 24 магнита пришлось вырезать из желудка и кишечного тракта.
Специалисты предполагают, что ребёнок мог ходить и есть магниты в течение нескольких дней, что привело к перфорации внутренних органов. К счастью, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
Хирург ЛОДКБ Оксана Сейц, выполнявшая вторую операцию, отметила, что подобные пациенты поступают «раз в три недели», но такого количества магнитов в одном ребенке еще не видели. Она поделилась историей, что однажды в больницу привезли четырехлетнюю пациентку с зубной щеткой в пищеводе.
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