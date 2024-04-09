Засунул в рот игрушку и посинел. В Петербурге врачи спасают девятимесячного ребёнка

Врачи Петербургского педиатрического университета спасают девятимесячного малыша, который подавился деталью пластиковой игрушки. Фрагмент попал в дыхательные пути и привел к гипоксии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Скорую вызвали накануне днем на Институтский проспект. Малыш, играя со старшим братом, проглотил элемент пластикового яйца. Мама не смогла самостоятельно вытащить игрушку, поэтому обратилась за помощью к медикам. К приезду скорой ребенок уже посинел от гипоксии.



Как рассказывают в СПбГПМУ, врачи вскрыли гортань и при помощи шпателя достали пластик. После этого ребенка подключили к аппарату ИВЛ и доставили в клинику Педиатрического университета в состоянии медикаментозной комы, из которой малыш всё еще не выведен.

