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    Засунул в рот игрушку и посинел. В Петербурге врачи спасают девятимесячного ребёнка

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    Врачи Петербургского педиатрического университета спасают девятимесячного малыша, который подавился деталью пластиковой игрушки. Фрагмент попал в дыхательные пути и привел к гипоксии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

    Скорую вызвали накануне днем на Институтский проспект. Малыш, играя со старшим братом, проглотил элемент пластикового яйца. Мама не смогла самостоятельно вытащить игрушку, поэтому обратилась за помощью к медикам. К приезду скорой ребенок уже посинел от гипоксии.

    Как рассказывают в СПбГПМУ, врачи вскрыли гортань и при помощи шпателя достали пластик. После этого ребенка подключили к аппарату ИВЛ и доставили в клинику Педиатрического университета в состоянии медикаментозной комы, из которой малыш всё еще не выведен.

    В ближайшее время пациенту выполнят нейросонографию — ультразвуковое исследование головного мозга и МРТ, так как из-за длительной гипоксии возможно поражение центральной нервной системы. Врачи делают всё возможное для спасения жизни ребёнка.

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