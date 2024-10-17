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Происшествия Высокопоставленные полицейские задержаны в Туле за организацию незаконной миграции

Высокопоставленные полицейские задержаны в Туле за организацию незаконной миграции

1 417
8 комментариев

В ходе расследования уголовного дела об организации незаконной миграции в Тульской области задержаны двое полицейских: заместитель начальника полиции по оперативной работе областного УМВД и начальник УКОН УМВД. Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ, а также частью 3 статьи 210 УК РФ. Об этом сообщает СКР РФ 17 октября.

Эти двое мужчин в 2020–2024 годах были членами комиссии по выдаче квот иностранцам на разрешения на временное проживание. Они, по данным СК, заведомо знали, что иностранцы предоставляют на комиссию недостоверные сведения об адресах пребывания и местах работы, однако принимали положительные решения о выдаче квот — за денежное вознаграждение.

«По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона», — отмечается в сообщении.

Подозреваемых задержали следователи регионального СУ СК при оперативном сопровождении УФСБ по Тульской области, скоро им предъявят обвинение. В их домах и на рабочих местах проходят обыски.

«Следственной группой продолжается установление всех обстоятельств совершения преступлений, в том числе принимаются меры к установлению сумм преступного дохода, полученного фигурантами», — добавляют в СК.

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Незаконная миграция Задержан полицейский Тула Организация незаконной миграции
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Комментарии
8
AndrewBarsik
45 минут
В России всё высшее чиновничество можно смело привлекать за организацию миграции.
Сила в Правде!!
47 минут
делиться надо и жить спокойно.
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