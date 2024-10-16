Суд в Петербурге отправил под домашний арест двух инспекторов ДПС, попавшихся на взятках

Пушкинский районный суд отправил под домашний арест двух инспекторов ДПС — Александра Клюхина и Андрея Батракова, обвиняемых в коррупционных преступлениях по двум эпизодам, предусмотренным частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере должностным лицом). Об этом 16 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в 2022 году инспектор ДПС Батраков получил через посредника 200 тысяч рублей наличными за незаконную услугу — тот не стал вносить данные о пьяном водителе в систему МВД «ФИС ГИБДД-М», что позволило правонарушителю избежать лишения прав.

В июле этого года во взятку вписался и его товарищ по службе — Александр Клюхин. Следствие утверждает, что правоохранители получили 95 тыс. и 150 тыс. рублей еще от двух пьяных водителей, за что тех не привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

Клюхин был задержан 15 октября, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему домашний арест до 14 декабря. Ему запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, общаться с лицами, кроме близких родственников, а также использовать почтовую и интернет-связь. Аналогичная мера избрана для Андрея Батракова.