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Общество Ужесточение наказания за организацию незаконной миграции одобрили в первом чтении

Ужесточение наказания за организацию незаконной миграции одобрили в первом чтении

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3 комментария

Законопроект, ужесточающий ответственность за организацию незаконной миграции, принят Госдумой РФ в первом чтении. Об этом 16 октября сообщается на сайте ГД.

Документом предлагается установить минимальный предел наказания в два года лишения свободы за организацию незаконной миграции. В текущем законодательстве прописан срок до пяти лет. Совершившему преступление также могут назначить штраф до полумиллиона рублей и запретить занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Лишать свободы на срок от 5 до 10 лет могут за организацию незаконной миграции с использованием поддельных документов или интернета, следует из законопроекта. Мера касается как отдельных преступников, так и группы лиц. Сейчас предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

Законопроект также предлагает отнести к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции в деструктивных целях на территории России. Ужесточить наказание предлагается на срок от 8 до 15 лет и штрафом от 3 до 5 млн рублей.

Председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект, заявил, что в 2023 году за миграционные преступления были осуждены более 8,3 тысячи человек, но уже за семь месяцев 2024-го количество выявленных преступлений в этой области выросло на 14%. Правоохранительным органами также было установлено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше показателей 2023 года.

До конца года Госдума планирует рассмотреть весь пакет законопроектов, касающихся миграционной сферы. Принятие документов поможет в борьбе с незаконным нахождением иностранцев на территории РФ, ужесточит наказание за подобные преступления, отмечают в ГД.

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Госдума РФ Незаконная миграция
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Комментарии
3
Cashmare
14 минут
"ужесточение ответственности за организацию незаконной миграции" следует читать как "увеличение минимальной суммы оплаты за оказание услуги незаконной миграции"
282799367
2 минуты
Может, пора уже задуматься о той миграционной политике, которая стала питательной средой для расцвета "незаконной миграции"?
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