Ужесточение наказания за организацию незаконной миграции одобрили в первом чтении

Документом предлагается установить минимальный предел наказания в два года лишения свободы за организацию незаконной миграции. В текущем законодательстве прописан срок до пяти лет. Совершившему преступление также могут назначить штраф до полумиллиона рублей и запретить занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Лишать свободы на срок от 5 до 10 лет могут за организацию незаконной миграции с использованием поддельных документов или интернета, следует из законопроекта. Мера касается как отдельных преступников, так и группы лиц. Сейчас предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

Законопроект также предлагает отнести к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции в деструктивных целях на территории России. Ужесточить наказание предлагается на срок от 8 до 15 лет и штрафом от 3 до 5 млн рублей.

Председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект, заявил, что в 2023 году за миграционные преступления были осуждены более 8,3 тысячи человек, но уже за семь месяцев 2024-го количество выявленных преступлений в этой области выросло на 14%. Правоохранительным органами также было установлено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше показателей 2023 года.