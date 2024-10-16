Петербурженка погибла под колёсами «Газели», сдававшей назад. ДТП попало на видео

Полицейские выяснили личность женщины, погибшей в ДТП в Невском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, несовместимые с жизнью травмы получила 74-летняя жительница Рыбацкого.

Камера сняла, как накануне днём грузовой фургон с логотипом компании по доставке воды «преследует» женщину на улице Седова у дома № 88. Водитель «Газели» сдавал назад и, судя по всему, не видел пешехода. Петербурженка не обращала внимания на то, что происходит за её спиной.

Источник: «Фонтанка.ру»

Женщина погибла на месте. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть по неосторожности.

Задержан 35-летний уроженец Узбекистана с российским гражданством. По предварительной информации «Фонтанки», права он получил меньше двух лет назад. В этом году его один раз штрафовали за игнорирование ремня безопасности.