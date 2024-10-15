Водитель «ГАЗели» задавил женщину, двигаясь задним ходом на Седова

В 14:54 15 октября в полицию поступило сообщение о ДТП у дома 88 по улице Седова, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 35-летний водитель грузовой «ГАЗели» поехал задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил женщину лет 50 на вид.

Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Полиция устанавливает личность погибшей. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, женщина попала под колеса водовоза. ДТП случилось на тротуаре.

По уточненным данным, по факту наезда возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, водитель задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.