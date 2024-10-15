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Происшествия Водитель «ГАЗели» задавил женщину, двигаясь задним ходом на Седова

Водитель «ГАЗели» задавил женщину, двигаясь задним ходом на Седова

Неизвестная женщина погибла под колесами грузовика в Невском районе Петербурга. Со слов очевидцев, ДТП случилось на тротуаре.

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2 комментария

В 14:54 15 октября в полицию поступило сообщение о ДТП у дома 88 по улице Седова, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 35-летний водитель грузовой «ГАЗели» поехал задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил женщину лет 50 на вид.

Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Полиция устанавливает личность погибшей. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, женщина попала под колеса водовоза. ДТП случилось на тротуаре.

По уточненным данным, по факту наезда возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, водитель задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

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Комментарии
2
Local
4 минуты
Машины-развозки в обязательном порядке должны быть оборудованы усиленными световыми и звуковыми сигналами заднего хода.Часто вижу, что когда они едут по тротуару, некоторые пешеходы приближения машины просто не замечают.
280920854
14 минут
очередной незаменимый специалист?
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