В ростовской школе случилась давка у гардероба. Учебное заведение переполнено в несколько раз

В ростовской школе № 75 15 октября произошла сильная давка, когда ученики одновременно пошли к гардеробу, работающему первый день. Об этом сообщает издание 161.RU.

Согласно сведениям, почерпнутым из различных пабликов, в столпотворении одной ученице сломали ногу, а несколько детей потеряли сознание.

Источник: 161.RU

Мать одной из школьниц сказала, что «творилось что-то жуткое, <…> дети сами как безумные летели и орали, <…> снесли парту с охранником и на взрослых не реагировали». Информацию о травмах детей женщина, впрочем, назвала «враньем».

Родители напомнили, что школа переполнена в несколько раз. По проекту она рассчитана на 1340 человек, а учатся в ней минимум 4000 учеников (по другим данным — более 6000). Других полноценных школ в стотысячном районе города нет.

Городские власти обещали разобраться в произошедшем. Администрация школы прокомментировала инцидент следующим образом: гардероб только заработал, и дети еще не адаптировались.