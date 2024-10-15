Гол Кузнецова в овертайме помог СКА победить «Нефтехимик»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Встреча проходила в Петербурге 15 октября. Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 3 : 2 (1 : 1, 1 : 1, 0 : 0, 1 : 0).

+13

Голы за СКА забили Иван Демидов (5-я минута), Валентин Зыков (38-я) и Евгений Кузнецов (63-я). У «Нефтехимика» отличились Булат Шафигуллин (9-я минута) и Григорий Селезнев (22-я).

Благодаря этой победе СКА поднялся на вторую строчку Западной конференции. После 16 матчей у команды Романа Ротенберга 21 очко (10 побед и 6 поражений). Впереди только ярославский «Локомотив», у которого 26 очков (12 побед, 4 поражения).

Следующий матч СКА проведет 17 октября в Петербурге против ЦСКА.