Прокуроров и следователей, работавших в зоне СВО, причислят к ветеранам боевых действий

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, в котором к ветеранам боевых действий предлагается отнести прокуроров и сотрудников СК РФ, работавших в зоне СВО, сообщается на сайте ГД 15 октября.
Получить статус ветерана боевых действий смогут те прокуроры и следователи, которые проходили службу на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, а также в зоне СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года. Мера коснется и тех, кто работал на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, следует из документа.
Пока закон не подписал президент РФ, статусом ветерана боевых действий обладают те прокуроры и следователи, которые проходили службу в Чечне во время вооруженного конфликта с декабря 1994-го по декабрь 1996-го, а также те, кто принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.
Прокуроры и сотрудники СК в зоне СВО ищут доказательства применения ствольной и реактивной артиллерии по объектам мирной инфраструктуры со стороны ВСУ, отмечается в пояснительной записке к документу.
Ранее Минобороны РФ предложило наделить статусом ветерана боевых действий военных, проходящих службу на приграничных с СВО территориях. Их список определит правительство.
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