Прокуроров и следователей, работавших в зоне СВО, причислят к ветеранам боевых действий

Получить статус ветерана боевых действий смогут те прокуроры и следователи, которые проходили службу на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, а также в зоне СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года. Мера коснется и тех, кто работал на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, следует из документа.