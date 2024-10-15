Смольный согласовал облик ТРК Hollywood у станции метро «Пионерская»

Комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик торгово-развлекательного комплекса Hollywood на Коломяжском проспекте, 22, около станции метро «Пионерская». Информация об этом опубликована на сайте КГА.

Разрешение на строительство было выдано ООО «Торгово-развлекательный центр „Голливуд“» в 2020 году, и в октябре 2022 года действие документа было продлено до 30 ноября 2024 года.