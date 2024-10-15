Смольный согласовал облик ТРК Hollywood у станции метро «Пионерская»

Комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик торгово-развлекательного комплекса Hollywood на Коломяжском проспекте, 22, около станции метро «Пионерская». Информация об этом опубликована на сайте КГА.
Облик будущего торгового комплекса разработала компания Global Em. Здание строится на месте бывшего недостроенного кинотеатра «Русь».
Разрешение на строительство было выдано ООО «Торгово-развлекательный центр „Голливуд“» в 2020 году, и в октябре 2022 года действие документа было продлено до 30 ноября 2024 года.
ТРЦ будет иметь 8 этажей, включая 2 подземных, и высоту 37,5 метра. Общая площадь здания составит 115 тысяч кв. метров.
По данным СПАРК, компания-застройщик была зарегистрирована в 2015 году. Ее владельцами являются Дмитрий Озерский (34 %), ЗПИФ «Капитал 2.0» (24,5 %), Руслан Матюхин, (21 %), Александр Селищев (12,5 %) и Юрий Васильев (8 %).
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