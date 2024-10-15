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Город Смольный согласовал облик ТРК Hollywood у станции метро «Пионерская»

Смольный согласовал облик ТРК Hollywood у станции метро «Пионерская»

2 767
14 комментариев

Комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик торгово-развлекательного комплекса Hollywood на Коломяжском проспекте, 22, около станции метро «Пионерская». Информация об этом опубликована на сайте КГА.

Облик будущего торгового комплекса разработала компания Global Em. Здание строится на месте бывшего недостроенного кинотеатра «Русь».

Разрешение на строительство было выдано ООО «Торгово-развлекательный центр „Голливуд“» в 2020 году, и в октябре 2022 года действие документа было продлено до 30 ноября 2024 года.

ТРЦ будет иметь 8 этажей, включая 2 подземных, и высоту 37,5 метра. Общая площадь здания составит 115 тысяч кв. метров.

По данным СПАРК, компания-застройщик была зарегистрирована в 2015 году. Ее владельцами являются Дмитрий Озерский (34 %), ЗПИФ «Капитал 2.0» (24,5 %), Руслан Матюхин, (21 %), Александр Селищев (12,5 %) и Юрий Васильев (8 %).

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Комментарии
15
Devis
1 час
Самое время! И денег полно у народа, и развлекаться негде стало! То, что уже понастроили - наполовину пустует!
Znatok78
1 час
Конечно, у Пионерской же мало торговых комплексов: Сити-Молл, Леруа Мерлен, Купеческий двор, Алладин...теперь ещё и этот...Город не хочет обязать собственников скинуться и построить ХОТЯ БЫ подземный переход ДЛЯ ЛЮДЕЙ на перекрёстке Испытателей и Коломяжского?? Там и так сейчас пробищи по утрам и вечерам...
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