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Город Спорт «Чуть с ума не сошел». Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал о ценах на жилье в Петербурге

«Чуть с ума не сошел». Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал о ценах на жилье в Петербурге

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15 комментариев

Вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок раскритиковал цены на жилье в Петербурге. Неудачным опытом поиска квартиры футболист поделился во вторник, 15 октября, в интервью Sport24.

Как рассказал Латышонок, по сравнению с Калининградом в Петербурге тяжело найти доступную по цене и комфортную квартиру.

«В Питере дорогое жилье. Честно говоря, я чуть с ума не сошел от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого. Приехали в Питер, начали искать квартиру — и это просто катастрофа», — пожаловался вратарь.

По его словам, он хотел снять жилье рядом со спортивной базой. Вблизи комплекса была двухкомнатная квартира стоимостью 70 тысяч рублей, но в плохом состоянии: пустая и «ушатанная». Не было ни мебели, ни техники, ни посуды, паркет полуразрушенный. «70 тысяч за такое!» — возмутился Латышонок.

Он отмечает, что, если бы жил один, ему подошла бы любая квартира, так как едой во всяком случае обеспечивают.

«Питание — на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер», — объясняет футболист.

По словам Латышонка, ему не надо много денег на жизнь — 30 тысяч рублей хватает на все расходы.

Напомним, весной этого года аренда студий в Петербурге подорожала на 25–30 % по сравнению с маем 2023 года. Более подробно о росте цен на жильё читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
15
Koma2024
1 час
А мы тоже чуть с ума не сошли, когда узнали какие зарплаты у Зенита. И какие больничные.
-4*
1 час
Так платите ему зарплату 30 тысяч, а не миллионы!
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