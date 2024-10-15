Заготовки из клюквы: 5 аппетитных рецептов на зиму

Из клюквы можно сделать не только сладкие варенья и джемы Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Одна из самых популярных осенних ягод, кислая клюква знаменита своими запасами витамина С, которого в предстоящие холода нам по традиции будет не хватать. Предупреждая авитаминоз, наши коллеги из Архангельска решили узнать, что приготовить из клюквы, чтобы провести ближайшую зиму не только со вкусными заготовками, но и с полезным багажом. Тем более приятно, что рецепты из клюквы на зиму одними только вареньями, джемами и компотами не ограничиваются.

Клюква, протертая с сахаром

Самая что ни на есть классика заготовки клюквы на зиму. В этом случае вы не только существенно сэкономите время, но и сохраните максимум полезных компонентов, которые содержит ягода, — ведь термообработки не предвидится. Для приготовления вам и понадобится-то всего ничего — килограмм клюквы да килограмм сахара.

Первым делом промойте клюкву, переберите ее и высыпьте в большую емкость. Теперь добавьте к клюкве сахар и перемешайте ложкой. Затем пробейте клюкву с сахаром погружным блендером до максимально однородной массы. Оставьте пюре из клюквы на полчаса-час «отдохнуть», чтобы сахар окончательно растворился, после чего разлейте протертую клюкву с сахаром по небольшим баночкам и закройте крышками (емкости и крышки должны быть предварительно простерилизованы).

Хранить такую заготовку надо в холодильнике или погребе при температуре до +6…+8 °C. В этом случае скорая витаминная помощь в баночке отлично сохранит свои свойства и не испортится до конца зимы.

Классическое варенье из клюквы

Да, банально, ведь это просто варенье и просто из клюквы. Но кто пройдет мимо ароматного и совсем не приторного клюквенного варенья? Назовите! Нет, мы ждем!

Для его приготовления, как и в случае с протертой клюквой, нам понадобятся килограмм клюквы и килограмм сахара.

Клюкву промойте и переберите, пересыпьте в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на медленный огонь. Сок клюква дает быстро, но всё равно надо постоянно перемешивать, чтобы не пригорело. Когда сахар полностью растворится, усиливайте мощность огня почти до предела и доводите до кипения. Когда клюква начнет трескаться, убавьте огонь до среднего и варите 15–20 минут, постоянно помешивая и не забывая убирать пленочку, которая может образовываться на поверхности в процессе.

Теперь снимите пенку, разложите варенье по стерильным банкам и закупорьте крышками.

В таком варианте заготовки клюквы на зиму витаминов будет поменьше, чем в случае перетертой с сахаром ягоды, однако варенье спокойно простоит пару лет и не испортится.

Кстати, если вам нравится более кислое варенье, просто добавьте больше клюквы и уменьшите количество сахара, к примеру, 1,2 килограмма и 900 граммов соответственно.

«Новогодний» клюквенный джем

Если вам больше по душе однородные заготовки, в которых нет ягод, приготовьте джем из клюквы с ароматом Нового года.

Для приготовления вам понадобятся:

клюква — 1 кг;

сахар — 0,5 кг;

корица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 50 мл;

розмарин — 4 веточки.

Клюкву промойте и переберите, пересыпьте ее в кастрюлю или большую миску, добавьте сахар, корицу, лимонный сок, 50 мл воды и розмарин. Всё перемешайте и поставьте на плиту. Доведите до кипения на большом огне, варите так 2–3 минуты, после чего сбавляйте огонь до умеренного, варите еще 15–20 минут и снимайте с плиты.

Теперь перетрите клюкву через сито (это трудоемкий, но обязательный этап, иначе джем не получится), разлейте готовый джем по стерильным банкам и закройте крышками.

Готовый джем необязательно хранить в прохладе, но важно, чтобы банки стояли в кладовке или другом месте, где исключен контакт с солнечными лучами.

Чатни из клюквы

Для приготовления этого пряного остро‐сладкого индийского соуса, который вряд ли оставит кого-либо равнодушным, вам понадобятся:

клюква — 0,5 кг;

корица — 2 ч. л.;

перец чили молотый — 0,5–1 ч. л.;

гвоздика цельная — 0,5–1 ч. л.;

кардамон молотый — 1 ч. л.;

финики — 100–150 г;

сахар — 100–120 г;

топленое или сливочное масло — 1 ч. л.

Переберите и промойте клюкву и финики (у фиников надо еще убрать косточки), разогрейте сотейник, положите в него кусочек сливочного масла и высыпьте специи — их нужно немного (буквально пару секунд) обжарить.

Добавьте к специям в масле финики и сахар и влейте стакан воды. На сильном огне, постоянно помешивая, ждите, пока испарится около 2/3 влаги. Высыпьте в сотейник клюкву, не переставая помешивать. Ждите, пока ягоды не начнут лопаться. Это произойдет минут через 15 варки.

На этом этапе чатни можно есть сразу. Но если вы хотите заготовить соус на зиму, добавьте 60–70 мл белого бальзамического уксуса и чуть меньше одной столовой ложки темного бальзамического уксуса. Далее варите чатни еще 40–45 минут, помешивая, после чего разложите соус по стерилизованным банкам, наполняя их по плечики, и закатывайте крышками. После остывания такую заготовку лучше хранить в темном прохладном месте.

Универсальный соус

Такой соус из клюквы подходит к сладким и соленым блюдам. Он прекрасно дополняет мясо, птицу, оладьи, сырники, мороженое, а некоторые приправляют им даже рыбу.

Для приготовления вам понадобятся:

клюква — 700 г;

сахар — 200 г;

крахмал — 3 ч. л.

Клюкву промойте и переберите, пересыпьте ягоды в сотейник или толстостенную кастрюлю и добавьте сахар. Если хочется соус покислее — уменьшите количество сахара, послаще — увеличьте. Перемешайте клюкву с сахаром и поставьте на средний огонь.

Добавьте 50 мл холодной воды (если нужен соус погуще, этот шаг можно пропустить), перемешайте и доведите до кипения.

Теперь в 350 мл холодной воды добавьте крахмал и хорошо перемешайте — он пригодится в качестве загустителя для соуса. Прямо в клюкву крахмал не добавляйте, он будет сильно комковаться.

Как только клюква начнет закипать и пениться, добавьте крахмал с водой. Перемешайте и повторно доведите до кипения. Когда будущий соус закипит, пробейте его блендером до однородности, не снимая с огня. Еще раз доведите до кипения, гасите огонь и накрывайте кастрюлю крышкой, давая чуть остыть. Разлейте по стерильным банкам и закатайте крышками.

Такой соус готов к употреблению сразу. И если вам хочется тут же его попробовать, не дожидаясь, когда закатки дойдут до кондиции, не отказывайте себе в удовольствии.

Кстати, если вы не планируете использовать такой соус со сладкими блюдами, можете добавить в него соль и любимые приправы. С клюквой хорошо сочетаются перцы чили, душистый и розовый, имбирь, корица, кардамон, кориандр, гвоздика. Главное — соблюдать меру и не переборщить, иначе можно испортить соус.