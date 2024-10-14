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Город В ЗакСе Петербурга не поддержали запрет мигрантам водить общественный транспорт

В ЗакСе Петербурга не поддержали запрет мигрантам водить общественный транспорт

3 827
13 комментариев

Комиссия петербургского парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рассмотрела проект федерального закона, который запрещает мигрантам садиться в кабину автобуса или троллейбуса. Это каждый пятый водитель.

Заседание комиссии прошло 14 октября, сам законопроект в ГД ранее внесли эсеры во главе с Сергеем Мироновым. Он закрывает иностранцам работу в пяти сферах — общественный транспорт, здравоохранение, школьное образование, грузовые перевозки и курьерские.

Комиссия рассматривала именно транспортный аспект. Мнения звучали «за» и «против». Ссылку на последние события отмел ее глава Алексей Цивилев, напомнив, что у водителя автобуса, упавшего в Мойку, было российское гражданство.

Главным аргументом против стал дефицит рабочих рук. Цивилев сослался на справку комтранса, где долю мигрантов оценили в 20 %. Перевозчики между тем рапортуют об уже накопленной нехватке водителей в 25 %. Изъятие с рынка мигрантов грозит обрушить отрасль, заявили противники идеи. В итоге в проект решения комиссии включат отказ поддержать законопроект.

Одновременно решено рассмотреть несколько вариантов индексации зарплат для водителей, чтобы восполнить их дефицит. В противном случае перевозчики предупреждают о серьезных проблемах уже к концу года. При корректировке бюджета 2024 года дополнительный рост не заложили.

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Комментарии
13
-4*
1 час
Рука руку моет! Пожелаем им и их родственникам упасть на автобусе с моста!
Dmitry_SPB_
59 минут
Платить надо хорошо и давать нормально отдыхать, тогда и рабочих рук хватит, даже с избытком, очередь стоять будет
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