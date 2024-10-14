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Общество Бархатный сезон закрывается. Для купания на юге России остались считаные дни

Бархатный сезон закрывается. Для купания на юге России остались считаные дни

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Купальный сезон в южных регионах России постепенно заканчивается. Об этом, как передаёт 14 октября ТАСС, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодаре температура в понедельник составит 21 градус, а во вторник и среду уже до 20 будет дотягивать — 18-19 градусов, затем ожидается понижение до 13-15 градусов», — рассказал он.

Задержится тепло в Сочи. В первой половине недели там 22-24 градуса, в четверг — 18-20. Но и там с пятницы будет ниже 20 градусов, а по ночам 9-12. Холод принесут воздушные массы с востока.

Сейчас температура воды в море составляет 22-23 градуса. А с похолоданием воздуха и она будет опускаться — до 20 градусов.

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