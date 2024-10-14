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Происшествия В Петербурге мать заподозрила, что ее дочь изнасиловали во время тихого часа в детском саду

В Петербурге мать заподозрила, что ее дочь изнасиловали во время тихого часа в детском саду

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9 комментариев

Жительница Петербурга накануне привела к частным врачам свою трёхлетнюю дочь, заподозрив, что ребенка могли изнасиловать. Об этом 14 октября стало известно «Фонтанке».

Медикам женщина рассказала, что инцидент произошел 11 октября в период с 12:00 до 15:00 во время тихого часа в детском саду в Невском районе. По ее словам, якобы неизвестное лицо совершило насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К делу подключился Следственный комитет.

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Комментарии
9
Была надежда, но его уговорили.
54 минуты
Та врачи что сказали?
aprahka
1 час
Ужас
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