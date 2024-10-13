«Готовит ребенка к принятию антиценностей». Представитель РПЦ рассказал о связи квадробинга и ЛГБТ*

Квадробинг мимикрирует под спорт и игру, готовит ребенка к множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов 13 октября.



«Квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», — сказал священник (цитата по РИА Новости).

По его словам, необходимо различать игру, когда дети носят одежду с изображением животных или играют в спектакле, надевая звериную маску и костюм, и ситуацию, когда они остаются «зверьками» в жизни: ходят на четвереньках и имитируют поведение животных. В качестве примера Лукьянов привел случай, когда ребенок попросил родителей отвести его в ветеринарную клинику.

Квадробинг является одной из дружественных ЛГБТ субкультур наравне с фурри и терианами, считает священник. Их объединяет «поиск зверя» в человеке, заявил он. Такие субкультуры развращают ребенка в несколько этапов. Сначала дается позитив: общение, спорт, творчество, раскрытие себя. Но со временем дети вовлекаются в активность, которая «делает их „не такими“ и вызывает порицание в обществе». «В результате дети чувствуют себя в одной тарелке с ЛГБТ-адептами», — подчеркивает Лукьянов. После этого остается один шаг до принятия множества гендеров и идентичностей, добавил он.

«И если россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества от этой и подобных субкультур», — заключил священник.

Квадробика — популярное движение, в основном среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Оно вызвало дискуссию в обществе и среди парламентариев и политиков. Его даже обсудил с армянскими коллегами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей президентов России и Армении. А спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал игру в животных запущенным Западом проектом «Расчеловечивание». Депутаты уже разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.