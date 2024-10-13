«Комета нас видела!» Как петербуржцы ловят на горизонте пришелицу с хвостом

деревня Наволок, Ленинградская область Источник: Петр Митрофанов







Астрофотографы и наблюдатели-любители северного полушария буквально дождались звездного часа: стало видно комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Искать ее надо близ горизонта ранними вечерами, сразу после заката. Причем, в Петербурге это делать еще и удобно: комета появляется на западе, там, где Финский залив, — а значит, можно даже не выезжать из города (и толком не отходить от метро), чтобы получить свободный горизонт.

Профессиональные астрономы предупреждают: просто так непрофессионалу увидеть комету невооруженным взглядом маловероятно — небо после заката еще слишком светлое, комета очень низко. Надо очень хорошо знать, куда смотреть, и быть сильно замотивированным увидеть.

Но настойчивых людей в Петербурге хватает. Астролюбительские паблики и приложения давно составили «афишу» явлений кометы на петербургском небосклоне. Комету (куда более яркую и хвостатую, чем в реальности) уже показывают в «зведных» приложениях на смартфонах. Ну и, конечно, есть популяризаторы науки. С одной из таких компаний на любительские наблюдения сходила «Фонтанка».

12 октября было днем наибольшего приближения кометы к Земле. На эту дату назначил бесплатную встречу с городскими наблюдениями просветительский проект «Поехали!». Повезло: погода была хорошей, небо — ясным. Но чуть было не сорвалось: горизонт в нужном месте подзятянуло тучами. К счастью, не сплошными.

Встречаемся на Крестовском острове, за стадионом: широкая набережная с парапетом будто выстроена для наблюдений. На эскалаторе на подъем — многолюдно. Неужели все — смотреть на небо? Нет, оказалось — как раз в это время играл «Зенит».

Но и на набережной людей с фотоаппаратами и штативами предостаточно. Правда, не все за кометой: кто-то снимает «Лахта-Центр», кто-то — задержался после съемки заката. Так что, как только команда лектора петербургского отделения Астрономо-геодезического объединения (АГО) Алевтины Лещенко появляется с телескопом, желающие найти комету быстро находят друг друга и выстраиваются кружочком. Оказалось человек 10.

Дело за малым… Куда смотреть? Пока не появились первые звезды, астроном-любитель, лектор петербургского отделения АГО Николай Семенец вкратце рассказывает о комете и о звездных величинах. О том, как ученые гадали, не развалится ли комета, проходя близ Солнца, и какие еще кометы можно было увидеть за последние годы. «Люди, лекция про комету, бесплатная!» - Алевтина проверяет, нет ли больше желающих посмотреть на звезды. Гуляющие продолжают проходить мимо, и невольно вспоминается фильм «Не смотрите наверх». Как же так, вот вы в метро идете, а у нас тут комета!

«Расстояние от кометы до Земли сейчас составляет половину астрономической единицы — около 70 миллионов километров, это половина расстояния до Солнца, — рассказывает Николай. — А две недели назад, когда было максимальное сближение кометы с Солнцем, комета находилась на расстоянии 58 миллионов километров от Солнца — чуть ближе, чем Меркурий, то есть все-таки она достаточно близко к нему подошла. К счастью, комета не развалилась на орбите, распустила хвост, за счет того, что Солнце выдувает солнечным ветром замороженные частички на комете, они образуют облако, и на орбите вытягивается газопылевой хвост. /…/ Диаметр ядра составляет где-то 2-3 километра, пока точно не известно. Прогнозируется, что эта комета будет отнесена к категории „большие кометы“. Предыдущая комета такой яркости была в 2020 году».

«Вега!» - один из любителей показывает на небо, почти в зените. Но нам, чтобы сориентироваться, нужен Арктур (яркая звезда в созвездии Волопаса). Приложение, которое бодро показывает комету во весь рост прямо перед нами, явно барахлит на 5-6 градусов. Поди угадай! Наконец, Арктур появляется. Начинаем активно вглядываться ниже и левее.

Телескоп, который принесли астролюбители проекта «Поехали!», — небольшой: ехали на метро. Искать нужную точку помогает еще одна труба — искатель, закрепленная сбоку от основной трубы. Но все приехали со своей техникой — у кого что было: бинокли, фотоаппараты с длиннофокусными объективами, штативы.

«Появилась!» — раздается над набережной торжественно, почти как «Земля!» при дальнем плавании. Правда, пока видимость - буквально «на уровне ощущений». Понять, где искать, не помогает ни приближенная фотография неба, ни лазерная указка. Но хотя бы сужается круг поисков.

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







Впрочем, искать хорошо, когда знаешь, что искать. И вот комету, наконец, находят в телескоп. Ею оказывается бледная размытая точка, которую даже через такое увеличение нелегко разглядеть.

Но вопрос «так где же это на небе?» остается. «Теперь надо своими глазами увидеть!» - переживают астролюбители, вглядываясь уже почти в горизонт, но ничего не получается. «Ну, ты же комету в телескоп увидел? Да. Ура, значит!» - успокаивает Алевтина. «Уран? Где?» - переспрашивает кто-то удивленно. «Ура!» - смеются астролюбители.

Рядом с телескопом со своей техникой стоит явно «продвинутый» фотограф. Правда, снимает всего на 200 мм, но техника профессиональная, а главное — к ней подключен планшет с большим экраном, и можно увеличивать участки изображения, не трогая камеры. Вот у него картинка, в приближении, — впечатляет.

+1

К сожалению, наблюдения коротки: комету можно было увидеть примерно полчаса — от момента, когда достаточно стемнело, до ухода за тучи и горизонт. И то, с «антрактами» на облака.

«Но у нас есть еще Луна!» — переключились не унывающие любители. «Луна, Луна, подходите, смотрите!» — как на рынке, зазывает владелец бинокля. Подходят две девушки. «Вы комету видели?» «Да! — довольно отвечает „хозяин Луны“ — А вы?» «Комета нас видела, мы ее — нет», — смеются они.

Наблюдать комету в Петербурге — при наличии чистого неба, конечно, — можно будет до 30 октября. Время начала поисков каждый вечер немного меняется: 13 октября это с 19.15 до 20.00 на высоте 6 градусов, 14-го — с 19.40 до 20.20 на высоте 5 градусов и так далее (подробности можно изучить в профильных каналах). Начиная с 18 октября комета будет заходить за горизонт к 22.00 (все время указано для Петербурга).