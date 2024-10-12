В Ленобласти трехлетний ребенок наглотался магнитов и умер

Врачи не сумели спасти трехлетнего мальчика из Приозерска, который проглотил магниты. СК Ленобласти возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет 12 октября 47news .

Ребенка привезли в детскую больницу в тяжелом состоянии шестью днями ранее из поселка Петровское Приозерского района. Дома мальчик проглотил магниты, которые затем опустились в кишечник, серьезно ухудшив его состояние.