Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал игры в животных проектом «Расчеловечивание», который запустил коллективный Запад. В Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному, губернатор области Георгий Филимонов говорит, что таков «запрос» общественности. Ипотечники в Петербурге продолжают платить, даже если жилье развалилось. Губернатор Александр Беглов заговорил о новом зоопарке. Когда в Петербурге появятся депутаты с позывными вместо имен и фамилий.