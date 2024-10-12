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Общество Инициация губернатора, памятник Сталину, позывной для депутата. Реакция «Фонтанки» на «расчеловечивание»

Инициация губернатора, памятник Сталину, позывной для депутата. Реакция «Фонтанки» на «расчеловечивание»

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8 комментариев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал игры в животных проектом «Расчеловечивание», который запустил коллективный Запад. В Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному, губернатор области Георгий Филимонов говорит, что таков «запрос» общественности. Ипотечники в Петербурге продолжают платить, даже если жилье развалилось. Губернатор Александр Беглов заговорил о новом зоопарке. Когда в Петербурге появятся депутаты с позывными вместо имен и фамилий.

Эти новости вы комментировали активнее всего. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

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Комментарии
8
Граждан.ский
2 часа
Я совершенно не боюсь людей, прикидывающихся животными. Я боюсь животных, прикидывающихся людьми.
VKuser174198221
2 часа
все эти новости придуманы для того, что бы мы не думали о росте цен на сливочное масло и другие продукты.......
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