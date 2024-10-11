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Происшествия Массовое ДТП у метро «Автово» с разницей в 15 минут собрало пять машин

Массовое ДТП у метро «Автово» с разницей в 15 минут собрало пять машин

1 779
1 комментарий

Один в заборе, двое с мятыми багажниками и двое, возможно, ободраны. Таков итог массового ДТП, где на одном месте под вечер пятницы с интервалом в 15 минут столкнулись пять машин.

Сначала, выяснила «Фонтанка», в 20:00 встретились Mitsubishi, Skoda и Hyundai, а через четверть часа в них врезались еще два автомобиля — Opel и Skoda. Фотографии с места опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

По словам очевидцев, причиной столкновения мог стать автомобиль, который в нарушение ПДД припарковали у выезда с остановки.

К счастью, люди в этом замесе не пострадали.

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Комментарии
1
Генрих Восьмой
1 час
Ничего удивительного, на этом "виадуке" всегда полно "шумахеров" несущихся больше, чем 80 км в час....а сегодня ещё и скользко.....
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