Массовое ДТП у метро «Автово» с разницей в 15 минут собрало пять машин

Один в заборе, двое с мятыми багажниками и двое, возможно, ободраны. Таков итог массового ДТП, где на одном месте под вечер пятницы с интервалом в 15 минут столкнулись пять машин.
Сначала, выяснила «Фонтанка», в 20:00 встретились Mitsubishi, Skoda и Hyundai, а через четверть часа в них врезались еще два автомобиля — Opel и Skoda. Фотографии с места опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
По словам очевидцев, причиной столкновения мог стать автомобиль, который в нарушение ПДД припарковали у выезда с остановки.
К счастью, люди в этом замесе не пострадали.
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