Массовое ДТП у метро «Автово» с разницей в 15 минут собрало пять машин

Один в заборе, двое с мятыми багажниками и двое, возможно, ободраны. Таков итог массового ДТП, где на одном месте под вечер пятницы с интервалом в 15 минут столкнулись пять машин.

Сначала, выяснила «Фонтанка», в 20:00 встретились Mitsubishi, Skoda и Hyundai, а через четверть часа в них врезались еще два автомобиля — Opel и Skoda. Фотографии с места опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

По словам очевидцев, причиной столкновения мог стать автомобиль, который в нарушение ПДД припарковали у выезда с остановки.

К счастью, люди в этом замесе не пострадали.