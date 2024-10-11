Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +13

0 м/c,

штиль.

 752мм 94%
Подробнее
8 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Запчасти подорожали на 40%
Путепровод в Пушкине
Грозит ли ураган, как в США?
Происшествия Неидеальный тайминг. Камера сняла, как Renault снес Hyundai с детьми на Кузнецовской

Неидеальный тайминг. Камера сняла, как Renault снес Hyundai с детьми на Кузнецовской

Встреча двух легковых автомобилей на перекрестке в Московском районе Петербурга попала в объектив камеры наблюдения. В аварии пострадали двое детей.

2 720
8 комментариев

ДТП случилось в половине восьмого часа утра 10 октября на перекрестке Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы. На записи видно, как водитель Hyundai Solaris, выехав на перекресток, выжидал время, чтобы повернуть налево, а когда все же начал маневр, ему в бок прилетел мчавший по встречной Renault Logan. Сообщалось, что водитель «Рено» проехал на желтый сигнал светофора.

В «Солярисе» пострадали два пассажира: мальчики 3 и 8 лет. Они получили травмы средней тяжести. По факту случившегося вынесено определение о возбуждении административного дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
266961789
49 минут
Рено неправ - на жёлтый движение запрещено.
Ref
44 минуты
"Жёлтый" как был запрещающим, так и остался. Суды уже во всю виноватят таких как водитель Логана. Поворачивающий не отвечает за действия нарушителя ПДД РФ. Глупое дополнение про "невозможность остановиться без применения экстренного торможения" не работает.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06