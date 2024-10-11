Неидеальный тайминг. Камера сняла, как Renault снес Hyundai с детьми на Кузнецовской

ДТП случилось в половине восьмого часа утра 10 октября на перекрестке Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы. На записи видно, как водитель Hyundai Solaris, выехав на перекресток, выжидал время, чтобы повернуть налево, а когда все же начал маневр, ему в бок прилетел мчавший по встречной Renault Logan. Сообщалось, что водитель «Рено» проехал на желтый сигнал светофора.
В «Солярисе» пострадали два пассажира: мальчики 3 и 8 лет. Они получили травмы средней тяжести. По факту случившегося вынесено определение о возбуждении административного дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.
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