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Происшествия Поспешил на жёлтый. «Логан» и «Солярис» сошлись на Кузнецовской, в больнице мальчики

Поспешил на жёлтый. «Логан» и «Солярис» сошлись на Кузнецовской, в больнице мальчики

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1 комментарий

Два ребенка пострадали в ДТП в Московском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 октября.

ДТП произошло 10 октября около 7:35 на пересечении Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы. По предварительной версии, 50-летний петербуржец на «Рено Логане» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора — желтый — и столкнулся с «Хёндэ Солярисом», который ехал навстречу и поворачивал налево. За рулём был хозяин — 38-летний петербуржец.

Оба пострадавших — в «Солярисе». Судя по всему, это сыновья водителя. 8-летний второклассник получил сотрясение головного мозга и хлыстовую травму, 4-летний детсадовец — сотрясение головного мозга и ушибы. Оба в состоянии средней тяжести были доставлен в Детскую городскую больницу имени Раухфуса.

По данным «Фонтанки», водитель «Логана» в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а водитель «Соляриса» — шесть раз. Штрафы у них оплачены.

Вынесено определение о возбуждении административного дела по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

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Комментарии
1
280303529
1 час
Не повезло детям с отцом.
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