Внешний долг РФ впервые с 2006 года опустился до минимального размера

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 293,4 миллиарда долларов США. Это следует из оценки Центробанка от 11 октября. Регулятор также публикует данные с динамикой внешнего долга.

Таким образом, размер внешнего долга достиг минимального значения с 2006 года, опустившись ниже трехсот миллиардов долларов. С начала текущего года госдолг уменьшился на 24,5 миллиарда долларов США (на 7,7 %).

1 октября 2006 года внешний долг России составлял 269,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что сокращение внешнего долга стало возможным в том числе за счет падения обязательств реального сектора экономики на 11,1 миллиарда долларов (на 6,9 %). Также свои внешние обязательства сократил госсектор (на 1,3 миллиарда долларов, или на 4,2 % за квартал).

С 2022 года новые российские долговые бумаги потеряли популярность у западных инвесторов. Держатели старых бумаг имеют возможность обменять их на принадлежащие россиянам иностранные активы на особых условиях.