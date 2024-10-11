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Город Московский проспект до конца года будут закрывать по ночам

Московский проспект до конца года будут закрывать по ночам

С 13 по 15 октября в силу вступят новые ограничения движения из-за дорожных работ. Водителей потеснят в семи районах Петербурга, предупреждает 11 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

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Адмиралтейский район

С 15 октября 2024 года по 29 мая 2025 года ограничат движение по Лермонтовскому проспекту от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова и по набережной канала Грибоедова у пересечения с Лермонтовским. Там установят временные ограждения.

Василеостровский район

С 15 октября по 13 ноября для переустройства тепловых сетей закроют движение по Кожевенной линии от Большого проспекта В.О. до дома 40, литера Д, по Кожевенной линии. Объехать участок можно будет по Большому проспекту В.О., Детской улице и Косой линии.

Кировский район

С 14 по 23 октября ограничат движение по Гутуевскому мосту через реку Екатерингофку, набережной Екатерингофки и Двинской улице у Гутуевского моста. На переправе будут ремонтировать дорожное покрытие.

Колпинский район

В Колпино 14 октября из-за ремонта дороги на один день перекроют Невскую улицу у пересечения с Вознесенским шоссе. Объехать можно будет по Ленинградской и Ивановской улицам, Вознесенскому шоссе и улице Индустриализации.

Московский район

Из-за установки временного ограждения до конца года по ночам будут перекрывать часть Московского проспекта. С 13 октября по 30 декабря в период с 1:41 до 4:29 будут перекрывать участок от железнодорожного путепровода над Московским проспектом до Рощинской улицы и проезд в направлении от Благодатной улицы к железнодорожному путепроводу. Объехать можно будет по Лиговскому и Витебскому проспектам, Рощинской улице, Московскому проспекту, Благодатной и Кубинской улицам, Митрофаньевскому шоссе, набережной Обводного канала и Люботинскому проспекту.

Приморский район

С 6 часов утра 13 октября до 6 утра 14 октября для реконструкции тепловой сети ограничат движение по проспекту Королёва от дома 40, корпус 2, литера А, по Шуваловскому проспекту до улицы Шаврова. Будет закрыт проезд в направлении от Шуваловского к Шаврова, а движение организуют по боковому проезду проспекта Королёва.

Пушкинский район

С 15 октября 2024 года по 15 апреля 2026 года из-за строительства дороги закроют движение по Петербургскому шоссе в Пушкине на участке от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта. Движение будет организовано по временной дороге, а объезд — по Петербургскому, Кузьминскому, Волхонскому и Пулковскому шоссе и Витебскому проспекту.

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