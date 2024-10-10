Главную артерию из Пушкина в Петербург частично закроют на полтора года

Ограничения введут на участке Петербургского шоссе от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта. Действовать они будут с 15 октября 2024 года и до 15 апреля 2026 года. Как сообщается на сайте Государственной административно-технической инспекции Петербурга, движение по Петербургскому шоссе закроют и организуют временную дорогу. Также предполагается объезд с Петербургского шоссе на Кузьминское, Волхонское и Пулковское шоссе и затем на Витебский проспект.
Временная схема вводится для строительства путепровода над Петербургским шоссе в рамках возведения Южной широтной магистрали. На участке работ также предполагается ограничение скорости до 40 км/ч.
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