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Происшествия Пособирали грибков. Москвич зарубил бывшую жену топором, а детям сказал, что высадил на дороге

Пособирали грибков. Москвич зарубил бывшую жену топором, а детям сказал, что высадил на дороге

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4 комментария

Во Владимирской области житель Москвы жестоко расправился с бывшей супругой во время сбора грибов в лесу. Сначала душил, потом схватился за топор. Подробности сообщили 11 октября в канале пресс-службы СУ СК по региону.

Трагедия произошла днем 6 октября. Мужчина вместе с 46-летней женщиной возвращался с дачи в столицу на автомобиле. По дороге они остановились у леса в районе деревни Аленино Киржачского района, чтобы пособирать грибов. Отношения и до этого были сложные, а теперь конфликт вспыхнул с новой силой.

Мужчина принялся душить женщину руками, после чего взял в машине топор и несколько раз ударил её по голове и шее. Она скончалась от перелома костей свода черепа. Тело мужчина оставил в лесу, накрыв ветками, а по дороге домой избавился от топора и личных вещей спутницы. Детям он заявил, что во время ссоры высадил мать на одной из остановок в Московской области. Обеспокоенные близкие объявили женщину в розыск.

Преступление скоро раскрыли благодаря записям с камер видеонаблюдения на трассе. Мужчина сознался в содеянном и показал, где спрятал тело.

Вдовцу предъявили обвинение и заключили под стражу. По данным региональной прокуратуры, супруги были в разводе с начала июля текущего года, но вместе поехали на дачу в надежде наладить отношения.

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Комментарии
4
VKuser133194187
2 часа
Ну а что про грибы? Успели набрать или нет?
DEMOMON
1 час
А жители Москвы всегда по грибы с топорами ходят?
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