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Спорт СКА потерпел шестое поражение в сезоне

СКА потерпел шестое поражение в сезоне

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3 комментария

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 10  октября в Петербурге на Ледовой арене. Армейцы с Невы уступили со счетом 2 : 4 (0 : 1, 0 : 2, 2 : 1).

Голы за СКА забили Евгений Кузнецов (45-я минута) и Александр Никишин (54-я — в большинстве). У «Динамо» отличились Николас Мелош (11-я минута), Илья Усов (30-я, 50-я), Вадим Шипачев (37-я — в большинстве).

Отметим, что после после окончания второго периода в воротах СКА сменился вратарь. Вместо Артемия Плешкова в игру с начала третьей двадцатиминутки вступил голкипер Егор Заврагин, для которого эта игра стала дебютной за петербуржцев.

+6

Из-за этого поражения СКА опустился с третьего места на пятую строчку (17 очков, 8 побед, 6 поражений) в Западной конференции. Лидирует «Локомотив» из Ярославля (24).

Следующий матч СКА проведет 12 октября в Петербурге против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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Комментарии
3
VKuser279092
58 минут
Как это влияет на качество жизни Петербуржцев?
m.naydenoff
1 час
Может быть тренера поменять?
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