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Политика Заседание группы НАТО по Украине отложено на неопределенный срок

Заседание группы НАТО по Украине отложено на неопределенный срок

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Пентагон официально подтвердил перенос заседания контактной группы по Украине, которое должно было состояться в эту субботу, 12 октября. Встреча отложена на неопределенный срок, сообщается на сайте оборонного ведомства.

В среду, 9 октября, об отмене саммита сообщило немецкое издание Der Spiegel, добавив, что оно не состоится из-за президента США Джо Байдена. Глава государства перенес свою поездку в Германию из-за урагана «Милтон», который сейчас бушует на территории Штатов.

Ожидалось, что на заседании контактной группы сторону обсудят шаги Украины для будущего членства в НАТО.

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Комментарии
1
Leningradas_Velns
3 минуты
а чего там обсуждать? Пока идут боевые действия и наличествуют "территориальные проблемы" - членство/принятие в состав, противоречат уставу. Сама тема планировавшегося сборища из таких: "наши действия, если нападут марсиане". Оружие, используемое в армиях НАТО - Украине нужно, а вот само НАТО... нафига? Боеспособность ЗСУ намного выше, чем у всех "натовцев", вместевзятых
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