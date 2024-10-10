Заседание группы НАТО по Украине отложено на неопределенный срок

Пентагон официально подтвердил перенос заседания контактной группы по Украине, которое должно было состояться в эту субботу, 12 октября. Встреча отложена на неопределенный срок, сообщается на сайте оборонного ведомства.

В среду, 9 октября, об отмене саммита сообщило немецкое издание Der Spiegel, добавив, что оно не состоится из-за президента США Джо Байдена. Глава государства перенес свою поездку в Германию из-за урагана «Милтон», который сейчас бушует на территории Штатов.

Ожидалось, что на заседании контактной группы сторону обсудят шаги Украины для будущего членства в НАТО.