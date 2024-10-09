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Политика Субботний саммит стран НАТО по Украине отложили из-за Байдена

Субботний саммит стран НАТО по Украине отложили из-за Байдена

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7 комментариев

Запланированный на субботу, 12 октября, саммит стран НАТО в Рамштайне не состоится из-за президента США Джо Байдена. Он отменил поездку в Германию из-за урагана «Милтон», пишет немецкое издание Der Spiegel.

Дата новой встречи пока неизвестна. На несостоявшейся страны — участницы НАТО должны были обсуждать Украину. Ждали и ее президента Владимира Зеленского. Ожидалось, что на встрече Киеву предложат «конкретные шаги» для вступления в альянс.

Напомним, ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. Согласно документу, стране придется оставить территории, взятые под контроль Россией, за что она получит гарантии суверенитета, но также придется принять нейтралитет и внеблоковый статус.

Боевые действия будут остановлены там, где сейчас находятся ВС обоих государств. На этом месте будет создана укрепленная демилитаризованная зона. Расходы по восстановлению Украины возьмет на себя Германия.

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Комментарии
7
Сила в Правде!!
1 час
ничего спешить некуда медленно но шею мы ему свернём.
chip1
26 минут
Хозяин сегодня не принимает, время приема новых собак будет указано дополнительно!
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